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«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

«Краснодар» обыграл ЦСКА в первом матче Кубке России
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0
Джон Кордоба
Джон Кордоба (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре провел полузащитник Кевин Ленини.

В первом тайме судья отменил гол Джона Кордобы из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. Это первая победа «Краснодара» в этом сезоне, с учетом всех турниров.

В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках Российской премьер лиги (РПЛ). Тогда команды обменялись победами с одинаковым счетом 1:0.

В другом матче игрового дня грозненский «Ахмат» разгромил «Пари НН» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном со счетом 4:1.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В суперфинале Кубка России сезона-2023/24 петербургский клуб со счетом 2:1 обыграл калининградскую «Балтику». Рекордсменом турнира по числу побед в нем является московский «Локомотив».

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