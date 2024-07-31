Легенда фехтования из Италии назвала кощунством проведение ОИ без России

Валентина Веццали назвала кощунством проведение турниров по фехтованию без участия представительниц России

Фехтовальщицы на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Шестикратную олимпийскую чемпионку итальянку Валентину Веццали огорчило отсутствие россиянок на соревнованиях по фехтованию в Париже. Цитирует легенду фехтования издание Corriere dello Sport.

«Это болезненно. Пьедестал из североамериканских рапиристок заставляет задуматься: две американки и канадка. И не было ни одной россиянки. Не было сильной Инны Дериглазовой», — сказала Веццали.

Веццали считает отсутствие на пьедестале европейских спортсменок «кощунством»: «Я уважаю всех, но это кощунство. Что ж, фехтование изменилось, стало более распространенным по сравнению с временами, когда я была ребенком. 30 лет назад доминировала только Европа».

Валентина Веццали — единственная в истории фехтовальщица, сумевшая выиграть шесть золотых олимпийских медалей. В истории Олимпийских игр только пяти спортсменкам удавалось выиграть не менее пяти золотых медалей в одной индивидуальной дисциплине.

Итальянка 16 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз чемпионкой Европы. После рождения детей вернулась к профессиональному спорту в 39 лет.

На Олимпиаде-2020 россияне завоевали набольшее число медалей. Российские рапиристки и саблистки завоевали золото в командных соревнованиях, а саблистка София Позднякова — в личном зачете. Она обыграла в финале россиянку Софью Великую. Также рапиристки Дериглазова и Лариса Коробейникова заняли второе и третье места в личном зачете.

Олимпийские соревнования по фехтованию стартовали 27 июля и продлятся до 4 августа.