 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Легенда фехтования из Италии назвала кощунством проведение ОИ без России

Легенда фехтования Веццали назвала кощунством проведение ОИ без России
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Валентина Веццали назвала кощунством проведение турниров по фехтованию без участия представительниц России
Фехтовальщицы на Олимпиаде в Париже
Фехтовальщицы на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Шестикратную олимпийскую чемпионку итальянку Валентину Веццали огорчило отсутствие россиянок на соревнованиях по фехтованию в Париже. Цитирует легенду фехтования издание Corriere dello Sport.

«Это болезненно. Пьедестал из североамериканских рапиристок заставляет задуматься: две американки и канадка. И не было ни одной россиянки. Не было сильной Инны Дериглазовой», — сказала Веццали.

Веццали считает отсутствие на пьедестале европейских спортсменок «кощунством»: «Я уважаю всех, но это кощунство. Что ж, фехтование изменилось, стало более распространенным по сравнению с временами, когда я была ребенком. 30 лет назад доминировала только Европа».

Валентина Веццали — единственная в истории фехтовальщица, сумевшая выиграть шесть золотых олимпийских медалей. В истории Олимпийских игр только пяти спортсменкам удавалось выиграть не менее пяти золотых медалей в одной индивидуальной дисциплине.

Итальянка 16 раз становилась чемпионкой мира и 13 раз чемпионкой Европы. После рождения детей вернулась к профессиональному спорту в 39 лет.

На Олимпиаде-2020 россияне завоевали набольшее число медалей. Российские рапиристки и саблистки завоевали золото в командных соревнованиях, а саблистка София Позднякова — в личном зачете. Она обыграла в финале россиянку Софью Великую. Также рапиристки Дериглазова и Лариса Коробейникова заняли второе и третье места в личном зачете.

Олимпийские соревнования по фехтованию стартовали 27 июля и продлятся до 4 августа.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Бакальчук рассказала о разладе с мужем задолго до сделки с Russ

В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей

Набиуллина заявила о намерении бороться с серыми схемами в ипотеке

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Олимпиада-2024 фехтование
Материалы по теме
Российским фигуристам не будут вручать медали Олимпиады-2022 в Париже
Спорт
Кто из россиян выступит на Олимпиаде 31 июля
Спорт
Самые необычные спортсмены на Олимпиаде в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Американские ученые нашли тяжелые металлы в темном шоколадеОбщество, 17:50
Российские пограничники завершили службу в армянском аэропорту ЗвартноцПолитика, 17:46
Центробанк установил официальный курс доллара США на 1 августаИнвестиции, 17:33
Новые токены и старые биткоины. Главные события августа в криптовалютахКрипто, 17:29
Сафиуллин уступил Алькарасу и вылетел с Игр. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:25
СКА объявил о переходе чемпиона НХЛ Евгения КузнецоваСпорт, 17:20
Сафиуллин проиграл Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал ОлимпиадыСпорт, 17:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Легенда фехтования из Италии назвала кощунством проведение ОИ без РоссииСпорт, 17:13
Отсидевшего 34 года в тюрьме американца признали невиновнымОбщество, 17:13
Опасности акселерации: как снизить риски быстрого роста бизнесаPro, 17:09
Обыски по делу ОПГ с экс-советником мэра Сочи. ВидеоПолитика, 17:09
США свернули программу помощи Грузии на $95 млн⁠Политика, 17:06
Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил растиТехнологии и медиа, 17:05
Кабмин продлил на семь лет выплаты для многодетных семей на ипотекуНедвижимость, 16:59