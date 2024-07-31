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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Александр Усик пообещал украинским боксерам деньги за олимпийские медали

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсмен планирует от себя поощрить победивших на Олимпиаде спортсменов сборной Украины
Украинский боксер Александр Усик
Украинский боксер Александр Усик (Фото: REUTERS/Peter Cziborra)

Чемпион мира среди профессионалов по боксу Александр Усик пообещал дать деньги украинским боксерам, которые займут призовые места в Париже. Об этом Reuters рассказал главный тренер сборной Дмитрий Сосновский.

За золотую медаль на Олимпийских играх Усик готов поощрить спортсменов суммой около ₽6,5 млн рублей: «Он даст им деньги за бронзу, серебро и золото. За первое место – $ 80 тыс., за второе место, серебряную медаль – $ 70 тыс. И за бронзу $ 50 тыс., — заявил Сосновский.

Главный тренер украинских боксеров добавил, что деньги на финансовое вознаграждение спортсменов Усик выделит «из своего кармана». На летнюю Олимпиаду Украина выдвинула трех боксеров: Александра Хижняка (весовая категория до 80 кг), Айдера Абдураимова (до 57 кг) и Дмитрия Ловчинского (до 92 кг).

Во вторник, 30 июля, Хижняк выиграл свой первый поединок в Париже и вышел в четвертьфинал. Его соперником стал Филипп Акилов – уроженец Украины, представляющий на Олимпиаде Венгрию.

Соревнования по боксу на Олимпиаде продлятся до 10 августа. 

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