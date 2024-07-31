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Криштиану Роналду впервые назвал Джорджину женой

Футболист первый раз на публике упомянул Джорджину Родригес как супругу, но до этого не рассказывал о женитьбе
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Криштиану Роналду впервые назвал Джорджину Родригес своей женой. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале бренда фитнес-трекера Whoop.

На экскурсии по домашнему спортзалу он рассказал, что любит заниматься спортом «с женой». «Когда я не тренируюсь в клубе, мне нравится заниматься дома с женой. Я могу подтолкнуть ее, и она тоже может подтолкнуть меня», — рассказал 39-летний португалец.

До этого он никогда не называл Джорджину Родригес своей супругой.

Пара состоит в отношениях больше семи лет. На вопрос People о семейном положении футболиста пресс-секретарь Криштиану Роналду ответил, что «не знает на данный момент, женат ли Криштиану на Джорджине или нет».

Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей: 14-летнего Криштиану-младшего, семилетних близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — шестилетнюю Алану Мартину и двухлетнюю Беллу Эсмеральду. «Криштиану — замечательный обычный парень. Я мечтала о прекрасном принце, который был бы рядом со мной, и теперь он у меня есть», — сказала 30-летняя модель и предприниматель в своем реалити-шоу «Я — Джорджина» на Netflix.

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