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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кто из россиян выступит на Олимпиаде 31 июля

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Четыре россиянина выступят на Олимпиаде 31 июля
Даниил Медведев и&nbsp;Роман Сафиуллин
Даниил Медведев и Роман Сафиуллин (Фото: Reuters)

В среду, 31 июля, на Олимпиаде выступят четыре российских теннисиста.

Одиночный разряд

Даниил Медведев в третьем круге впервые встретится с соперником из топ-20. Ему будет противостоять 19-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим (3-й номер посева). Местная публика будет болеть за канадца-франкофона. Но за Медведева на крупных турнирах трибуны редко болеют.

Россиянин, пятая ракетка мира, является явным фаворитом. Букмекеры дают на его победу коэффициент не выше 1,5, на успех Оже-Альяссима — 2,6.

С 2023 года Медведев трижды обыграл канадца и практически каждый раз не испытывал серьезных трудностей. Всего соперники семь раз играли друг с другом, каждый раз побеждал россиянин.

Однако все матчи прошли на харде, тогда как Олимпиада проходит на грунте. Оже-Альяссим, как и Медведев, не является специалистом на этом покрытии. Оба только по разу доходили до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

На игре Медведева может сказаться усталость. Он практически в полночь по Москве завершил матч второго круга. «Спать лечь получится не раньше двух часов ночи, а играть в среду рано — третьим заходом, — пожаловался он после игры. — У ATP бывает странное расписание, но в основном стараются подстраиваться под игроков, а у ITF все совсем удивительно... Рома Сафиуллин закончил за полночь, а на следующий день вышел вторым запуском, та же история у Элины Свитолиной. Очень странно. Надеюсь, что успею восстановиться».

Роман Сафиуллин сыграет с набравшим крейсерский ход Карлосом Алькарасом. Испанец является безоговорочным фаворитом. В его победе никто сомневается. Летом он выиграл два подряд турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос», «Уимблдон») при очень сложных сетках.

Сафиуллин же не входит и в топ-50 рейтинга. Однако в очном противостоянии перевес на стороне россиянина. В 2023 году на «Мастерсе» в Париже он обыграл Алькараса — 6:3, 6:4. Турнир проходил в концовке сезона, когда испанец переживал серьезный спад.

Парный разряд

Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с канадской парой Габриэла Дабровски / Лейла Фернандес. Россиянки не имеют посева в отличие от соперниц — 5-й номер.

В связи с этим шансы Андреевой и Шнайдер на успех оцениваются очень низко. Коэффициент на их победу превышает 3, на успех канадок — 1,3. Однако парный разряд и микст непредсказуемы в олимпийском теннисе, поскольку зачастую до этого партнеры по парам не играли вместе.

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Теги
Олимпиада-2024 теннис Даниил Медведев Роман Сафиуллин Мирра Андреева Диана Шнайдер Карлос Алькарас
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