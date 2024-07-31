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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Самые необычные спортсмены на Олимпиаде в Париже

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Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде в Париже выступают около 10,5 тыс. атлетов. «РБК Спорт» собрал подборку про примечательных спортсменов, которые выступают на олимпийском турнире
Нада Хафез
Нада Хафез (Фото: Al Bello / Getty Images)

В Олимпийских играх 2024-го года, которые стартовали 26 июля, принимают участие 206 стран, от каждой из которой в Париже выступает хотя бы один спортсмен.

На Играх 2024 года выступают 10,5 тыс. атлетов в 32 различных видах спорта и 339 дисциплинах. «РБК Спорт» собрал подборку про необычных спортсменов, которые выступают на олимпийском турнире.

Беременная саблистка

Нада Хафез
Нада Хафез
(Фото: Al Bello / Getty Images)

Египетская саблистка Нада Хафез выступала на Олимпиаде-2024 в Париже в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях среди женщин. 26‑летняя спортсменка одержала победу в своем первом поединке, но затем выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив сопернице из Южной Кореи Чон Хаюнг со счетом 7:15.

После поражения на Олимпиаде Хафез рассказала на своей странице , что выступала на седьмом месяце беременности.

«На самом деле на помосте нас было трое! Это были я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш! У меня и моего ребенка было немало трудностей — как физических, так и эмоциональных. Мне повезло, что я разделила доверие моего мужа и моей семьи», — написала Хафез.

Самая взрослая теннисистка

Ни Сялянь
Ни Сялянь
(Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Люксембургская спортсменка Ни Сялянь установила возрастной рекорд Олимпиады, выиграв матч в настольном теннисе на летних Играх.

Теннисистка, которой в июне исполнился 61 год, одержала победу над 31-летней турецкой спортсменкой Сибель Алтынкаей во втором раунде турнира по настольному теннису на Олимпиаде со счетом 4-2. В следующем круге представительница Люксембурга встретится с лидером мирового рейтинга китаянкой Сунь Инша.

Ни Сялянь стала самой возрастной победительницей матча олимпийского турнира в истории. Ни один игрок в настольный теннис не побеждал в матче на Олимпийских играх в более старшем возрасте.

Уроженка КНР выступает за команду Люксембурга с 1991 года. В общей сложности Ни Сялянь приняла участие в шести Олимпиадах (2000, 2008, 2012, 2016, 2020 и 2024). В ее активе две золотые медали чемпионата мира 1983 года и три титула чемпионки Европы (1998, 2002).

Вратарь гандбольной команды

Мохамед Али
Мохамед Али
(Фото: Damien Meyer / Getty Images)

Египетский гандболист Мохамед Али стад одним из самых примечательных игроков своей команды. Он выделяется за счет своих габаритов: при росте 190 см вратарь «Бенфики» весит более 100 кг.

Сборная Египта по гандболу провела два матча на Олимпийских играх: в первом туре египтяне победили Венгрию (35:32), а во втором — уступили вице-чемпионам Игр-2020 в Токио Дании (27:30).

После двух матчей египетские гандболисты с двумя очками занимают третье место в группе с датчанами (4), норвежцами (4), венграми (2), французами (0) и аргентинцами (0).

Игрок НБА перешел в пляжный футбол

Чейз Бадингер
Чейз Бадингер
(Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Бывший игрок НБА Чейз Бадингер выступил на Олимпийские игры 2024 года в Париже в пляжном волейболе. 36-летний спортсмен получил место в сборной США.

В 2009 году Бадингер был выбран под 44-м номером на драфте НБА «Детройт Пистонс». Всего он провел в лиге семь сезонов и сыграл более 400 матчей за «Хьюстон Рокетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз».

В 2012 году Бадингер поучаствовал в Матче звезд НБА — в конкурсе по броскам сверху один из данков ему даже помог выполнить рэпер Пи Дидди, но в конечном счете победу одержал Джереми Эванс.

После одного сезона в испанской «Басконии» (2016/17) Бадингер решил завязать с баскетболом и перешел в пляжный волейбол. При этом в студенческие годы Бадингер занимался двумя видами спорта — баскетболом и волейболом. В 2006 году он был признан игроком года волейбольной лиги Мидзуно, а в 2011-м участвовал в турнире по пляжному волейболу в Калифорнии.

Бадингер впервые выступил на Олимпийских играх. Он стал первым спортсменом, сыгравшим в НБА и принявшим участие в Олимпийских играх в пляжном волейболе. Бадингер также единственный спортсмен, сделавший карьеру в обоих видах спорта.

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Альвина Цаканян
Олимпиада-2024 фехтование Гандбол настольный теннис пляжный футбол Баскетбол
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