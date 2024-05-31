Чемпион регулярки НХЛ оказался в шаге от вылета из плей-офф
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Крис Крайдер (23) и Алексис Лафренье (60), у гостей — Густав Форслинг (29-я минута), Антон Лунделль (51) и Сэм Беннетт (59 — пустые ворота).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не смог поразить ворота в восьмой игре подряд. В серии с «Флоридой» он отметился тремя передачами. Форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко не смог набрать очки в седьмом матче подряд.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков и вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди россиян — 40. Он занимает пятое место в истории НХЛ по процентам побед в полуфиналах и финалах конференций — 77,8. Лидирует финн Туука Раск — 100%.
Голкипер Игорь Шестеркин совершил 34 сейва и был признан третьей звездой матча.
«Флорида» повела в счете серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра пройдет 2 июня.
«Рейнджерс» является победителем регулярного чемпионата, «Флорида» заняла второе место на Востоке.
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