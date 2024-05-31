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Чемпион регулярки НХЛ оказался в шаге от вылета из плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» оказался в шаге от вылета из плей-офф
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не смог поразить ворота в восьмой игре подряд. Форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко не смог набрать очки в седьмом матче подряд
Хоккеисты&nbsp;&quot;Ренйджерс&quot; и &quot;Флориды&quot;
Хоккеисты "Ренйджерс" и "Флориды" (Фото: Credit: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:3 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Крис Крайдер (23) и Алексис Лафренье (60), у гостей — Густав Форслинг (29-я минута), Антон Лунделль (51) и Сэм Беннетт (59 — пустые ворота).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не смог поразить ворота в восьмой игре подряд. В серии с «Флоридой» он отметился тремя передачами. Форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко не смог набрать очки в седьмом матче подряд.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков и вышел на третье место по победам в плей-офф НХЛ среди россиян — 40. Он занимает пятое место в истории НХЛ по процентам побед в полуфиналах и финалах конференций — 77,8. Лидирует финн Туука Раск — 100%.

Голкипер Игорь Шестеркин совершил 34 сейва и был признан третьей звездой матча.

«Флорида» повела в счете серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра пройдет 2 июня.

«Рейнджерс» является победителем регулярного чемпионата, «Флорида» заняла второе место на Востоке.

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Теги
НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин Флорида Пантерз Владимир Тарасенко Сергей Бобровский Игорь Шестеркин Кубок Стэнли
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