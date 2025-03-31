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«Локомотив» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» выиграл третий матч подряд у «Торпедо» в Кубке Гагарина
«Локомотив» обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счетом 4:2, Артур Каюмов оформил дубль и сделал голевой пас
Максим Шалунов
Максим Шалунов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» и повел в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 3–0.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4:2 в пользу «Локомотива», у которого отличились Денис Алексеев (восьмая минута), Максим Шалунов (11) и Артур Каюмов (24, 60). Каюмов также сделал голевой пас.

У «Торпедо» забили Богдан Конюшков (5) и Вячеслав Войнов (24).

Следующий матч серии, которая играется до четырех побед, пройдет 2 апреля в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» в этом сезоне стал победителем регулярного чемпионата, «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Торпедо Нижний Новгород
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