«Локомотив» оказался в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» и повел в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 3–0.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4:2 в пользу «Локомотива», у которого отличились Денис Алексеев (восьмая минута), Максим Шалунов (11) и Артур Каюмов (24, 60). Каюмов также сделал голевой пас.
У «Торпедо» забили Богдан Конюшков (5) и Вячеслав Войнов (24).
Следующий матч серии, которая играется до четырех побед, пройдет 2 апреля в Нижнем Новгороде.
«Локомотив» в этом сезоне стал победителем регулярного чемпионата, «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции.
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