Ветеран альпинизма Александр Пак погиб в 78 лет, сорвавшись со скалы на Урале

Ветеран альпинизма погиб в 78 лет, сорвавшись со скалы на Урале

Александр Пак погиб, потеряв равновесие и сорвавшись с небольшой высоты. Он много лет организовывал соревнования по альпинизму в Каменске-Уральском, был судьей и входил в ветеранскую сборную

Александр Пак (Фото: vk.com/roofaso)

Неоднократный победитель и призер чемпионатов России по альпинизму среди ветеранов Александр Пак погиб 29 марта в результате несчастного случая на скалах, сообщается на странице Федерации альпинизма Свердловской области во «ВКонтакте».

Пак был судьей республиканской категории из Каменска-Уральского, постоянным членом областной ветеранской сборной.

По словам родственников, Пак погиб, ударившись головой о землю после падения. «Они приехали полазать с друзьями. Веревки развешивали. Высота была 20 м буквально. Он потерял равновесие и упал», — рассказал E1.ru сын погибшего.

Паку в мае исполнилось бы 79 лет. Как отметили в Клубе альпинистов и скалолазов Екатеринбурга, Пак с 1980-х занимался подготовкой и проведением соревнований по альпинизму в Каменске-Уральском.