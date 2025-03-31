Ветеран альпинизма погиб в 78 лет, сорвавшись со скалы на Урале
Неоднократный победитель и призер чемпионатов России по альпинизму среди ветеранов Александр Пак погиб 29 марта в результате несчастного случая на скалах, сообщается на странице Федерации альпинизма Свердловской области во «ВКонтакте».
Пак был судьей республиканской категории из Каменска-Уральского, постоянным членом областной ветеранской сборной.
По словам родственников, Пак погиб, ударившись головой о землю после падения. «Они приехали полазать с друзьями. Веревки развешивали. Высота была 20 м буквально. Он потерял равновесие и упал», — рассказал E1.ru сын погибшего.
Паку в мае исполнилось бы 79 лет. Как отметили в Клубе альпинистов и скалолазов Екатеринбурга, Пак с 1980-х занимался подготовкой и проведением соревнований по альпинизму в Каменске-Уральском.
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