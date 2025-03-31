Лучшего бомбардира НХЛ Кучерова признали первой звездой недели

Никита Кучеров набрал в трех матчах 11 (3+8) очков. В тройку звезд недели также вошли форвард «Далласа» Хинц и вратарь «Виннипега» Хеллебайк

Никита Кучеров (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 11 очков в трех матчах, стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург Пингвинз» (6:1), «Юту» (8:0) и «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3). Он забросил в этих матчах три шайбы и сделал восемь результативных передач.

Россиянин делит лидерство в гонке бомбардиров с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» (по 109 очков, но у Кучерова больше голов).

Вторым в рейтинге лучших игроков недели стал финский нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, у которого два гола и семь передач в четырех матчах.

Замкнул тройку звезд недели американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк — он выиграл все три матча, в том числе один провел на ноль.