Лучшего бомбардира НХЛ Кучерова признали первой звездой недели
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 11 очков в трех матчах, стал первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург Пингвинз» (6:1), «Юту» (8:0) и «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3). Он забросил в этих матчах три шайбы и сделал восемь результативных передач.
Россиянин делит лидерство в гонке бомбардиров с Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» (по 109 очков, но у Кучерова больше голов).
Вторым в рейтинге лучших игроков недели стал финский нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц, у которого два гола и семь передач в четырех матчах.
Замкнул тройку звезд недели американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк — он выиграл все три матча, в том числе один провел на ноль.
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