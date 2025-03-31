Клуб КХЛ расторг контракт с тренером, проигравшим борьбу за плей-офф
Олег Леонтьев покинул пост главного тренера нижнекамского клуба КХЛ «Нефтехимик». Об этом 54-летний специалист сообщил ТАСС.
Леонтьев возглавлял команду с 2021 года. В этом сезоне «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции, уступив два очка вышедшим в плей-офф «Адмиралу» и «Сибири».
«У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом», — сказал Леонтьев.
В 2022 и 2023 годах «Нефтехимик» играл в плей-офф, но выбывал в первом раунде. В прошлом сезоне команда стала девятой в конференции, уступив два очка «Амуру».
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