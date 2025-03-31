Клуб КХЛ расторг контракт с тренером, проигравшим борьбу за плей-офф

«Нефтехимик» второй раз подряд не попал в плей-офф, проиграв в борьбе за восьмую строчку два очка. Олег Леонтьев сообщил, что его контракт действовал еще два сезона, но был расторгнут клубом досрочно

Олег Леонтьев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олег Леонтьев покинул пост главного тренера нижнекамского клуба КХЛ «Нефтехимик». Об этом 54-летний специалист сообщил ТАСС.

Леонтьев возглавлял команду с 2021 года. В этом сезоне «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции, уступив два очка вышедшим в плей-офф «Адмиралу» и «Сибири».

«У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом», — сказал Леонтьев.

В 2022 и 2023 годах «Нефтехимик» играл в плей-офф, но выбывал в первом раунде. В прошлом сезоне команда стала девятой в конференции, уступив два очка «Амуру».