 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Клуб КХЛ расторг контракт с тренером, проигравшим борьбу за плей-офф

«Нефтехимик» расторг контракт с Леонтьевым, проигравшим борьбу за плей-офф КХЛ
«Нефтехимик» второй раз подряд не попал в плей-офф, проиграв в борьбе за восьмую строчку два очка. Олег Леонтьев сообщил, что его контракт действовал еще два сезона, но был расторгнут клубом досрочно
Олег Леонтьев
Олег Леонтьев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олег Леонтьев покинул пост главного тренера нижнекамского клуба КХЛ «Нефтехимик». Об этом 54-летний специалист сообщил ТАСС.

Леонтьев возглавлял команду с 2021 года. В этом сезоне «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции, уступив два очка вышедшим в плей-офф «Адмиралу» и «Сибири».

«У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом», — сказал Леонтьев.

В 2022 и 2023 годах «Нефтехимик» играл в плей-офф, но выбывал в первом раунде. В прошлом сезоне команда стала девятой в конференции, уступив два очка «Амуру».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей ХК Нефтехимик КХЛ
Материалы по теме
Лидер Восточной конференции КХЛ второй раз проиграл в плей-офф «Адмиралу»
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛ
Спорт
«Автомобилист» во втором овертайме обыграл «Ак Барс» в матче плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 18:12
На западе Москвы машина упала с 4-го этажа парковки и загореласьОбщество, 21:21
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:05
В Аргентине задержали россиянина — основателя секты «Ашрам Шамбалы»Общество, 21:04
Лучшего бомбардира НХЛ Кучерова признали первой звездой неделиСпорт, 21:04
Минсельхоз сообщил о рекордном урожае винограда в РоссииВино, 21:00
Медведев предложил подумать о создании шестой французской республикиПолитика, 20:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ростов» одержал волевую победу над клубом ДзюбыСпорт, 20:38
Как торговые пошлины стали главным оружием Трампа от Украины до КанадыПолитика, 20:27
Сын Трампа заявил, что приговор Ле Пен доказал слова Вэнса о ЕвропеПолитика, 20:23
Клуб КХЛ расторг контракт с тренером, проигравшим борьбу за плей-оффСпорт, 20:19
США нанесли серию ударов по авиабазе хуситов около столицы ЙеменаПолитика, 20:18
В правительстве одобрили уголовное наказание за рисунки на Вечном огнеПолитика, 20:16
Цена нефти Brent превысила $75 за баррель на фоне заявлений ТрампаИнвестиции, 20:10