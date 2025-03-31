«Салават Юлаев» всухую проиграл «Сибири» в плей-офф КХЛ после двух разгромов

«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛ

Матч в Новосибирске завершился со счетом 2:0, голкиперы Красоткин и Костин отразили на двоих 36 бросков. «Сибирь» сократила отставание в серии до 1–2

Фото: Телеграм-канал ХК «Сибирь» (Новосибирск)

Новосибирская «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Матч прошел в Новосибирске.

Шайбы забросили Алексей Яковлев (на первой минуте) и Валентин Пьянов (54).

Первый период ворота хозяев защищал Антон Красоткин, в начале второй двадцатиминутки его сменил Денис Костин, на двоих они отразили 36 бросков. При этом хоккеисты «Сибири» нанесли в створ ворот гостей только 14 бросков.

«Сибирь» сократила отставание в серии до четырех побед до 1–2. Четвертый матч пройдет 2 апреля в Новосибирске.

Первые две встречи серии «Салават Юлаев» выиграл, соответственно, со счетом 7:0 и 8:2.