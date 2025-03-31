Сотрудник футбольного клуба «Кубань» спас жизнь человеку на фуд-корте
Юрист выступающей во Второй лиге «Кубани» перед матчем с «Волгарем» 30 марта оказал неотложную помощь человеку, который подавился едой на фуд-корте, сообщила пресс-служба краснодарского клуба.
«На счету была каждая секунда, так как мужчина подавился едой и начал задыхаться», — отметили в клубе.
Юрист Дмитрий Апальков сумел оказать оперативную помощь, медицинским приемом освободив мужчине горло от еды.
В «Кубани» поблагодарили Апалькова за неравнодушие и спасение человека.
«Кубань» победила «Волгарь» со счетом 1:0.
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