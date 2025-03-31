 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сотрудник футбольного клуба «Кубань» спас жизнь человеку на фуд-корте

Юрист футбольного клуба «Кубань» спас жизнь подавившемуся человеку на фуд-корте
Юрист «Кубани» Апальков перед матчем с «Волгарем» пришел на помощь мужчине, который подавился едой на фуд-корте и начал задыхаться
Дмитрий Апальков
Дмитрий Апальков (Фото: Официальный сайт ФК «‎Кубань» (Краснодар))

Юрист выступающей во Второй лиге «Кубани» перед матчем с «Волгарем» 30 марта оказал неотложную помощь человеку, который подавился едой на фуд-корте, сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

«На счету была каждая секунда, так как мужчина подавился едой и начал задыхаться», — отметили в клубе.

Юрист Дмитрий Апальков сумел оказать оперативную помощь, медицинским приемом освободив мужчине горло от еды.

В «Кубани» поблагодарили Апалькова за неравнодушие и спасение человека.

«Кубань» победила «Волгарь» со счетом 1:0.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Вторая лига ФК Кубань
Материалы по теме
Врач хоккейного клуба спас женщину во время перелета из Москвы на Сахалин
Спорт
Врач сборной России рассказал о спасении женщины в аэропорту Сан-Паулу
Спорт
В Эквадоре освободили похищенного экс-футболиста сборной
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 18:12
Обвиняемой во взятке экс-замминистру ЖКХ Белгородской области дали 8 летОбщество, 18:15
ЦБ поднял курс доллара выше ₽85, курс евро — выше ₽92Инвестиции, 18:14
«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛСпорт, 18:08
Минприроды предложило горячую линию для звонков о нападениях собакПолитика, 18:03
Глава BlackRock увидел в биткоине риски для доллара США. Какие это рискиКрипто, 18:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 17:59
Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с ТрампомПолитика, 17:55
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Ресурсы и не только: как расширить российский экспорт в ИндиюОтрасли, 17:52
Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADAСпорт, 17:51
Минобороны предупредило об электронных повестках в весенний призывОбщество, 17:49
Определены лучшие представители малого бизнеса страныОтрасли, 17:43
Украинские облигации упали до минимума за 4 месяца на заявлениях ТрампаИнвестиции, 17:39
Минобороны напомнило о юридической силе бумажных повестокОбщество, 17:30
Власти Японии уточнили количество жертв ожидаемого «мегаземлетрясения»Общество, 17:28