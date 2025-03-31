Юрист футбольного клуба «Кубань» спас жизнь подавившемуся человеку на фуд-корте

Сотрудник футбольного клуба «Кубань» спас жизнь человеку на фуд-корте

Юрист «Кубани» Апальков перед матчем с «Волгарем» пришел на помощь мужчине, который подавился едой на фуд-корте и начал задыхаться

Дмитрий Апальков (Фото: Официальный сайт ФК «‎Кубань» (Краснодар))

Юрист выступающей во Второй лиге «Кубани» перед матчем с «Волгарем» 30 марта оказал неотложную помощь человеку, который подавился едой на фуд-корте, сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

«На счету была каждая секунда, так как мужчина подавился едой и начал задыхаться», — отметили в клубе.

Юрист Дмитрий Апальков сумел оказать оперативную помощь, медицинским приемом освободив мужчине горло от еды.

В «Кубани» поблагодарили Апалькова за неравнодушие и спасение человека.

«Кубань» победила «Волгарь» со счетом 1:0.