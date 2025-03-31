Хет-трик Сошникова помог «Адмиралу» снова победить «Трактор» в плей-офф КХЛ

Лидер Восточной конференции КХЛ второй раз проиграл в плей-офф «Адмиралу»

«Адмирал» вышел вперед благодаря дублю Сошникова, но позволил «Трактору» сравнять счет. Команды забили еще по голу и довели встречу до овертайма, где Сошников принес хозяевам победу — 4:3

Никита Сошников (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» проиграл во Владивостоке «Адмиралу» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У «Адмирала» забили Никита Сошников (4-я и 14-я минуты) и Либор Шулак (38). У «Трактора» отличились Стивен Кэмпфер (32), Артем Блажиевский (33) и Семен Дер-Аргучинцев (42).

В овертайме победную шайбу на 17-й минуте забросил Сошников.

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Адмирала».

Четвертый матч пройдет во Владивостоке 2 апреля.

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое.