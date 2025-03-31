Проигравший пять боев в России нигерийский боксер умер после поединка

Габриэль Олувасегун Оланреваджу потерял сознание в концовке третьего раунда поединка в Гане и умер. Нигериец проводил 24-й бой в карьере. В 2022–2024 годах он несколько раз приезжал боксировать в Россию

Габриэль Олувасегун Оланреваджу (справа) после боя с Василием Войцеховским в Екатеринбурге в июне 2023 года (Фото: vk.com/rccboxing)

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер в 40 лет, потеряв сознание во время поединка в Аккре (Гана) 29 марта, сообщает Би-би-си.

Оланреваджу, бывший чемпион Нигерии и Западной Африки, проводил бой против Джона Мбанугу. Он потерял сознание в концовке третьего раунда, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, где через полчаса врачи констатировали смерть спортсмена.

Как следует из профиля боксера на портале Boxrec, это был его 24-й профессиональный бой в карьере. Всего он одержал 13 побед и потерпел восемь поражений, еще два боя завершил вничью.

Оланреваджу в основном проводил бои на родине, а в 2022–2024 годах у него состоялось пять поединков в разных городах России, во всех он потерпел поражение.