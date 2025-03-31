Пятерых волейболистов избили после победы в Кубке Кипра
Пятеро волейболистов «Пафиакоса» получили различные травмы, в том числе двое — перелом носа, после нападения возле развлекательного заведения, где команда в минувшие выходные отмечала победу в Кубке Кипра. Об этом сообщает Philenews.
Пострадавших игроков доставили в больницу, полиция задержала троих нападавших, еще двоих ищут.
«Пафиакос» перенес ближайший матч в чемпионате.
В клубе назвали нападение на игроков «наглым» и абсолютно неприемлемым, а также неспровоцированным.
По данным Philenews, нападавшие сначала попросили у игроков разрешения подержать трофей, а потом отказались возвращать кубок и находившиеся внутри бутылки. В итоге началась драка.
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