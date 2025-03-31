НХЛ посвятила новые логотипы лиги в соцсетях погоне Овечкина за рекордом

На новом логотипе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) изображенен капитан «Вашингтона» с надписью: «Великая погоня. Алекс Овечкин»

Фото: Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (AP/TASS)

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила свои логотипы в социальных сетях, разместив изображение, посвященное российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и его погоне за бомбардирским рекордом Уэйна Гретцки.

На новом логотипе лиги изображен капитан «Вашингтона», празднующий заброшенную шайбу, с надписью: «Великая погоня. Алекс Овечкин».

Фото: НХЛ

В воскресенье «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата со счетом 8:5. Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, сократив отставание от Уэйна Гретцки до четырех голов.

На счету 39-летнего россиянина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить всего пять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

В текущем сезоне Овечкин демонстрирует результативность в 0,65 шайбы за игру, забросив 37 голов в 56 матчах. По прогнозам НХЛ, при сохранении темпа он может побить рекорд Уэйна Гретцки 16 апреля, когда «Вашингтон» встретится на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». Если 16 апреля Овечкину не удастся побить рекорд, он сможет это сделать в заключительном матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз», 18 апреля.