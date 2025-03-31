НХЛ посвятила новые логотипы лиги в соцсетях погоне Овечкина за рекордом
Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила свои логотипы в социальных сетях, разместив изображение, посвященное российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и его погоне за бомбардирским рекордом Уэйна Гретцки.
На новом логотипе лиги изображен капитан «Вашингтона», празднующий заброшенную шайбу, с надписью: «Великая погоня. Алекс Овечкин».
В воскресенье «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата со счетом 8:5. Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, сократив отставание от Уэйна Гретцки до четырех голов.
На счету 39-летнего россиянина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забросить всего пять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
В текущем сезоне Овечкин демонстрирует результативность в 0,65 шайбы за игру, забросив 37 голов в 56 матчах. По прогнозам НХЛ, при сохранении темпа он может побить рекорд Уэйна Гретцки 16 апреля, когда «Вашингтон» встретится на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». Если 16 апреля Овечкину не удастся побить рекорд, он сможет это сделать в заключительном матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз», 18 апреля.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов