Джокович сенсационно проиграл 19-летнему Меншику в финале «Мастерса» в Майами

Джокович проиграл 19-летнему чеху в финале «Мастерса» в Майами

Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира, уступил чеху Якубу Меншику, который занимает 54-е место в рейтинге ATP

Новак Джокович (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович не смог стать победителем турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.

В финальном матче 37-летний серб, посеянный на турнире под четвертым номером, уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику, 54-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Джокович упустил шанс выиграть свой 100-й турнир ATP в одиночном разряде в карьере. В Майами серб, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, побеждал шесть раз (последний — в 2016 году).

Меншик второй раз в карьере играл в финале турнира ATP, в феврале 2024-го чех уступил россиянину Карену Хачанову в решающем матче в Дохе.

Победитель турнира в Майами получил $1,12 млн призовых и 1000 рейтинговых. Финалисту достались $597,89 тыс. и 650 очков.

«Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.