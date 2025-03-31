Джокович проиграл 19-летнему чеху в финале «Мастерса» в Майами
Сербский теннисист Новак Джокович не смог стать победителем турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.
В финальном матче 37-летний серб, посеянный на турнире под четвертым номером, уступил 19-летнему чеху Якубу Меншику, 54-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).
Джокович упустил шанс выиграть свой 100-й турнир ATP в одиночном разряде в карьере. В Майами серб, который сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге, побеждал шесть раз (последний — в 2016 году).
Меншик второй раз в карьере играл в финале турнира ATP, в феврале 2024-го чех уступил россиянину Карену Хачанову в решающем матче в Дохе.
Победитель турнира в Майами получил $1,12 млн призовых и 1000 рейтинговых. Финалисту достались $597,89 тыс. и 650 очков.
«Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.
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