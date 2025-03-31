Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех голов

Российский форвард «Вашингтона» забросил 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Баффало»

Александр Овечкин (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до четырех голов.

Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз».

Теперь на счету 39-летнего россиянина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить пять голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.