Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до четырех голов
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до четырех голов.
Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрз».
Теперь на счету 39-летнего россиянина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить пять голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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