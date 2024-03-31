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Худшая серия «Спартака» и самый быстрый гол чемпионата. Итоги тура РПЛ

Худшая серия «Спартака» и самый быстрый гол чемпионата: итоги 21-го тура РПЛ
«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионате России, «Зенит» пропустил самый быстрый гол турнира. Итоги 21-го тура Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт»
Силвие Бегич (&laquo;Урал&raquo;) и Михаил Игнатов (&laquo;Спартак&raquo;) (слева направо)
Силвие Бегич («Урал») и Михаил Игнатов («Спартак») (слева направо) (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

«Динамо» впервые с сентября проиграло в РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"
Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московское «Динамо»29 марта уступило «Ростову» со счетом 1:4 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей голы забили Кирилл Щетинин (22-я минута), Данил Глебов (32) и Мохаммад Мохеби (42, 57).

У проигравших отличился Бителло (79).

«Динамо» потерпело первое поражение в РПЛ с сентября прошлого года, тогда в девятом туре «бело-голубые» уступили «Спартаку» (0:1).

«Ростов» забил три или больше гола в первом тайме матча РПЛ лишь в третий раз в XXI веке: ранее им удавалось забить столько же за первые 45 мину в матче против «Ротора» (2004-м году) и против «Арсенала» (2020-м).

«Динамо» за последние десять лет лишь четыре раза пропускало три или более голов в первом тайме в матче РПЛ, последний случай был в мае 2022-го — в последнем матче Сандро Шварца с «Сочи» (1:5). Против «Ростова» динамовцы никогда не пропускали три гола до перерыва.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Подопечные Валерия Карпина заняли восьмое место с 30 очками.

«Зенит» пропустил самый быстрый гол

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» пропустил первым уже на 28-й секунде. Ошибкой голкипера Дениса Адамова воспользовался Владислав Шитов.

«Зенит» пропустил свой самый быстрый гол в РПЛ как минимум с 2009 года (когда доступна статистика), сообщает Opta. Предыдущим самым ранним голом, который пропускали петербуржцы, был удар игрока «Ахмата» Евгения Харина на 53-й секунде в 2022 году. Также этот гол стал самым быстрым для «Крыльев» в РПЛ с 2009 года.

Петербургский клуб смог сравнять счет уже на 23-й минуте. Бразильский новичок Артур, перешедший в январе из «Палмейрас», забил свой первый гол в составе «Зенита», проведя четвертый матч за петербургский клуб.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Крылья Советов» расположились на седьмой строчке с 30 очками.

ЦСКА упустил победу, ведя 2:0

Футболисты московского ЦСКА упустили победу над «Сочи», сыграв вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в гостевом матче.

Первый мяч в матче был забит на 16-й минуте из-за автогола защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова.

На 46-й минуте гости удвоили преимущество благодаря голу в Антона Заболотного.

Однако позже в составе «Сочи» забили Сауль Гуарирапа (50) и Мартин Крамарич (73).

«Сочи» последний раз побеждал в чемпионате России в октябре 2023 года, когда в 12-м туре обыграл «Урал» (4:1).

ЦСКА упустил победу в восьми из 16 матчей в этом сезоне, в которых лидировал в счете, упустив 18 очков — это худший результат в лиге, по данным Opta.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Сочи» с 14 очками расположился на последнем, 16-м месте.

«Спартак» повторил худшую серию без голов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московский «Спартак» в домашнем матче сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» повторил свою худшую сухую серию в чемпионатах России — три матча подряд без голов. В последний раз «красно-белые» не забивали в трех матчах подряд в 2014 году при Дмитрии Гунько.

Кроме того, «Спартак» остается единственной командой без забитых голов после возобновления сезона в РПЛ. Московский клуб лидирует по ударам в РПЛ в 2024 году (50), однако остается единственной командой без забитых голов этой весной.

«Урал» прервал свою четырехматчевую серию поражений в РПЛ, а на ноль уральцы сыграли впервые с сентября (12 матчей назад).

«Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» находится на 13-м месте с 20 очками.

«Краснодар» не смог вернуться на первое место

Клуб Сергея Галицкого во время паузы пережил отставку тренера. Владимира Ивича отправили в отставку, а на вакантное место пригласили бывшего тренера команды Мурада Мусаева. Серьезную мотивацию команда получила в субботу, когда петербургский «Зенит» не смог обыграть самарские «Крылья Советов». Таким образом победа позволяла «Краснодару» вернуться на первую строчку. Но для этого нужно было обыграть в центральном матче тура в Москве «Локомотив». Возвращение Мусаева было видно с первых минут: «Краснодар», который при Ивиче старался играть вторым номером, пошел вперед. На 10-й минуте команда получила право на угловой, который исполнил Эдуард Сперцян, закрутивший в ближний угол, где форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов переправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме обе команды имели хорошие возможности для взятия ворот, но своим моментом воспользовался полузащитник москвичей Максим Глушенков, на 81-й минуте нанесший точный удар низом — 1:1. После гола победу могли унести обе команды, но счет остался прежним На протяжении игры соперники не жалели друг друга и активно шли в жесткие стыки. В сумме команды на двоих заработали 10 желтых карточек. Таким образом «Краснодар» не смог выйти на первое место и продолжает отставать от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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