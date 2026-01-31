Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале

Соперником Ризвана Куниева станет бразилец Жаилтон Алмейда

Ризван Куниев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский тяжеловес Ризван Куниев проведет следующий поединок в UFC против бразильца Жаилтона Алмейды. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Бой пройдет на турнире UFC Fight Night 8 февраля в Лас-Вегасе.

33-летний Куниев дебютировал в UFC в июне 2025 года, уступив раздельным решением судей американцу Кертису Блейдсу. Всего в ММА у него 12 побед, три поражения, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.

В 2020-2022 годах Куниев был чемпионом промоушена Eagle FC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

На счету 34-летнего Альмейды 22 победы и четыре поражения. В своем последнем поединке в октябре 2025 года он уступил раздельным решением россиянину Александру Волкову.