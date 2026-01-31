 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,58 x 4,4 2 5,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,4 x 4 2 1,73 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,2 x 3,4 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале

Россиянин Куниев проведет бой с Алмейдой на февральском турнире UFC Fight Night
Соперником Ризвана Куниева станет бразилец Жаилтон Алмейда
Ризван Куниев
Ризван Куниев (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский тяжеловес Ризван Куниев проведет следующий поединок в UFC против бразильца Жаилтона Алмейды. Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Бой пройдет на турнире UFC Fight Night 8 февраля в Лас-Вегасе.

33-летний Куниев дебютировал в UFC в июне 2025 года, уступив раздельным решением судей американцу Кертису Блейдсу. Всего в ММА у него 12 побед, три поражения, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся.

В 2020-2022 годах Куниев был чемпионом промоушена Eagle FC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

На счету 34-летнего Альмейды 22 победы и четыре поражения. В своем последнем поединке в октябре 2025 года он уступил раздельным решением россиянину Александру Волкову.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
UFC смешанные единоборства (ММА)
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе
Спорт
Умар Нурмагомедов победил бразильца на турнире UFC в Лас-Вегасе
Спорт
Двалишвили заявил об отказе UFC проводить бои с россиянами в Белом доме
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Над Россией сбили 41 дрон за вечер Политика, 22:00
Зеленский заявил, что ожидает встреч с американцами на следующей неделе Политика, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале Спорт, 21:46
NYT рассказала о стратегии инвесторов в США «Продавай Америку» Бизнес, 21:37
Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране Политика, 21:27
Как Валиева вернулась на соревнования после дисквалификации Спорт, 21:25
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
NYT написала о сближении Китая с европейскими союзниками США Политика, 21:22
При пожаре в конюшне на Кубани спасли более 20 лошадей Общество, 21:07
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Звезду НБА отстранили на 25 матчей за нарушение антинаркотических правил Спорт, 20:53
Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона Политика, 20:43
Спасатели завершили эвакуацию застрявших на подъемнике в Степаново Общество, 20:39
CAS оставил в силе решение отдать россиянке квоту ирландки на Олимпиаду Спорт, 20:27