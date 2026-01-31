Звезду НБА отстранили на 25 матчей за нарушение антинаркотических правил

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж сможет вернуться на площадку за 10 матчей до конца регулярного чемпионата

Пол Джордж (Фото: Mitchell Leff / Getty Images)

Форвард клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс» Пол Джордж дисквалифицирован на 25 матчей без сохранения заработной платы за нарушение антинаркотических правил НБА. Об этом сообщается на сайте НБА.

Дисквалификация начнется с субботнего матча против «Нью-Орлеан Пеликанс». Он сможет вернуться на паркет 25 марта в игре с «Чикаго Буллз» — у «Филадельфии» тогда останется 10 игр до конца регулярного чемпионата.

В НБА не раскрыли информацию о том, на каком веществе попался 35-летний Джордж.

Сам Джордж в заявлении для ESPN сослался на «неподходящее лекарство», которое он принимал из-за проблем с психическим здоровьем. «Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения клубу, моим товарищам по команде и болельщикам «Филадельфии» за свою ошибку», — сказал Джордж.

В нынешнем сезоне Джордж провел 27 матчей, набирая в среднем 16 очков, а также делая 5,1 подбора и 3,7 передачи.

Джордж выступает за «Филадельфию» второй сезон, ранее он играл за клубы «Индиана Пэйсерс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс». Американец девять раз участвовал в Матчах звезд НБА, по итогам сезона 2012/13 получил награду самому прогрессирующего игроку лиги. Кроме того, в 2016 году Джордж стал победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед в 47 матчах.