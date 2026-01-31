Звезду НБА отстранили на 25 матчей за нарушение антинаркотических правил
Форвард клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс» Пол Джордж дисквалифицирован на 25 матчей без сохранения заработной платы за нарушение антинаркотических правил НБА. Об этом сообщается на сайте НБА.
Дисквалификация начнется с субботнего матча против «Нью-Орлеан Пеликанс». Он сможет вернуться на паркет 25 марта в игре с «Чикаго Буллз» — у «Филадельфии» тогда останется 10 игр до конца регулярного чемпионата.
В НБА не раскрыли информацию о том, на каком веществе попался 35-летний Джордж.
Сам Джордж в заявлении для ESPN сослался на «неподходящее лекарство», которое он принимал из-за проблем с психическим здоровьем. «Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения клубу, моим товарищам по команде и болельщикам «Филадельфии» за свою ошибку», — сказал Джордж.
В нынешнем сезоне Джордж провел 27 матчей, набирая в среднем 16 очков, а также делая 5,1 подбора и 3,7 передачи.
Джордж выступает за «Филадельфию» второй сезон, ранее он играл за клубы «Индиана Пэйсерс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс». Американец девять раз участвовал в Матчах звезд НБА, по итогам сезона 2012/13 получил награду самому прогрессирующего игроку лиги. Кроме того, в 2016 году Джордж стал победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
«Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед в 47 матчах.
