CAS оставил в силе решение отдать россиянке квоту ирландки на Олимпиаду

Ирландская федерация санного спорта протестовала, что FIL отдала квоту на Олимпиаду-2026 россиянке Дарье Олесик, а не Эльзе Десмонд

Эльза Десмонд (Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images)

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Ирландской федерации санного спорта (ILF) на решение Международной федерации санного спорта (FIL), которое касалось распределения квот на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщатся на сайте CAS.

Основанием для обжалования стало решение FIL от 26 января, касающееся ирландки Эльзы Десмонд. Утверждалось, что FIL незаконно лишила ILF квалификационного места на Игры, не выделив ей оставшуюся квоту, а также незаконно распределила квалификационные места спортсменам, получившим статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). Квота досталась россиянке Дарье Олесик. ILF хотела, чтобы FIL выделил ей дополнительную квоту, апелляция была подана 29 января.

В CAS заявили, что выездная панель рассматривает споры, возникшие во время Игр или за десять дней до церемонии открытия. В связи с этим апелляция ILF не подпадает под юрисдикцию выездной панели CAS.

Олесик будет одним из 13 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе на стартующих на следующей неделе Играх.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.