Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,6 x 4,3 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,75 x 4,2 2 4,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 8,5 x 6 2 1,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026
0

CAS оставил в силе решение отдать россиянке квоту ирландки на Олимпиаду

CAS оставил в силе решение отдать россиянке место ирландской саночницы на Игры
Сюжет
Олимпиада-2026
Ирландская федерация санного спорта протестовала, что FIL отдала квоту на Олимпиаду-2026 россиянке Дарье Олесик, а не Эльзе Десмонд
Эльза&nbsp;Десмонд
Эльза Десмонд (Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images)

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Ирландской федерации санного спорта (ILF) на решение Международной федерации санного спорта (FIL), которое касалось распределения квот на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщатся на сайте CAS.

Основанием для обжалования стало решение FIL от 26 января, касающееся ирландки Эльзы Десмонд. Утверждалось, что FIL незаконно лишила ILF квалификационного места на Игры, не выделив ей оставшуюся квоту, а также незаконно распределила квалификационные места спортсменам, получившим статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). Квота досталась россиянке Дарье Олесик. ILF хотела, чтобы FIL выделил ей дополнительную квоту, апелляция была подана 29 января.

В CAS заявили, что выездная панель рассматривает споры, возникшие во время Игр или за десять дней до церемонии открытия. В связи с этим апелляция ILF не подпадает под юрисдикцию выездной панели CAS.

Олесик будет одним из 13 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе на стартующих на следующей неделе Играх.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Иван Витченко
санный спорт Олимпиада-2026 Ирландия CAS Дарья Олесик
Дарья Олесик
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
