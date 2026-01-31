 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,58 x 4,45 2 5,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,8 x 4,05 2 4,4 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6,1 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026⁠,
0

Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2026
Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава понесут флаг Грузии на миланском стадионе «Сан-Сиро»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.

Они понесут флаг на основной площадке открытия Игр — миланском стадионе «Сан-Сиро». На церемонии в Кортине-д’Ампеццо это сделают лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.

Дэвис, дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Грузию они представляют с лета 2023 года. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В нынешнем сезоне фигуристы заняли 10-е место на ЧМ и восьмое — на ЧЕ.

Берулава — чемпион Европы 2026 года в паре с Анастасией Метелкиной. Он родился в Москве, но никогда не катался за Россию, а всегда представлял Грузию.

Всего на Играх-2026 выступят восемь грузинских спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 Грузия Диана Дэвис фигурное катание
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
Материалы по теме
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Спорт
Тутберидзе назвала проблемы, которые ждут Петросян на Олимпиаде
Спорт
Дочь Тутберидзе выиграла второй подряд «Челленджер» ISU в танцах на льду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Овечкин сходил на матч НБА и подарил Леброну Джеймсу свой игровой свитер Спорт, 11:16
Опубликован проект новой Конституции Казахстана Политика, 11:14
Мэр Мурманска сообщил об отключении уличного освещения из-за аварии Общество, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:01
Курс доллара в феврале 2026-го: почему рост рубля до ₽75 — не предел Инвестиции, 10:57
10% руководителей не выгорают из-за нагрузки. В чем их секретПодписка на РБК, 10:54
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады Спорт, 10:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эмма Стоун в слезах и ставки Кендалл Дженнер: что покажут на Super Bowl Технологии и медиа, 10:51
Аналитики оценили готовность россиян доверить выбор покупок ИИ Технологии и медиа, 10:50
Принцип «как будто»: простой способ вернуть теплоту в отношенияПодписка на РБК, 10:40
Российская теннисистка вышла в финал юниорского Australian Open Спорт, 10:31
Пять признаков финансовой пирамиды: как не потерять деньги в 2026 году Инвестиции, 10:30
В России выросло число вакансий, связанных с робототехникой Индустрия 4.0, 10:30
Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ Радио, 10:23