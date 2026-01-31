Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады

Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава понесут флаг Грузии на миланском стадионе «Сан-Сиро»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.

Они понесут флаг на основной площадке открытия Игр — миланском стадионе «Сан-Сиро». На церемонии в Кортине-д’Ампеццо это сделают лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.

Дэвис, дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Грузию они представляют с лета 2023 года. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В нынешнем сезоне фигуристы заняли 10-е место на ЧМ и восьмое — на ЧЕ.

Берулава — чемпион Европы 2026 года в паре с Анастасией Метелкиной. Он родился в Москве, но никогда не катался за Россию, а всегда представлял Грузию.

Всего на Играх-2026 выступят восемь грузинских спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля.