Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады
Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава будут знаменосцами Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.
Они понесут флаг на основной площадке открытия Игр — миланском стадионе «Сан-Сиро». На церемонии в Кортине-д’Ампеццо это сделают лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.
Дэвис, дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе, выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Грузию они представляют с лета 2023 года. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое — на чемпионате Европы и 14-е — на Олимпиаде. В нынешнем сезоне фигуристы заняли 10-е место на ЧМ и восьмое — на ЧЕ.
Берулава — чемпион Европы 2026 года в паре с Анастасией Метелкиной. Он родился в Москве, но никогда не катался за Россию, а всегда представлял Грузию.
Всего на Играх-2026 выступят восемь грузинских спортсменов.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля.
