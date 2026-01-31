Российская теннисистка вышла в финал юниорского Australian Open

Екатерина Тупицына сыграет в решающем матче против представительницы Франции Ксении Ефремовой

Екатерина Тупицына (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала 17-летняя россиянка победила американку Тею Фродин, восьмую сеяную, со счетом 6:3, 6:4.

В решающем матче ее соперницей станет представительница Франции Ксения Ефремома, третья сеяная, победившая россиянку Раду Золотареву — 6:0, 4:6, 6:4.

Тупицина сейчас занимает 1151-е место в рейтинге WTA и 92-ю строчку в юниорском рейтинге. Она впервые выступает на юниорском Australian Open, на турнирах «Большого шлема» россиянка ранее не проходила дальше первого круга.

16-летняя Ефремова родилась в Москве, за Францию она выступает с 2023 года.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.