Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Вест Хэм 1 1,58 x 4,45 2 5,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Ньюкасл 1 1,8 x 4,05 2 4,4 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Гамбург Бавария 1 9 x 6,1 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,75 x 64 2 1,29 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Российская теннисистка вышла в финал юниорского Australian Open

Россиянка Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open
Екатерина Тупицына сыграет в решающем матче против представительницы Франции Ксении Ефремовой
Екатерина Тупицына
Екатерина Тупицына (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала 17-летняя россиянка победила американку Тею Фродин, восьмую сеяную, со счетом 6:3, 6:4.

В решающем матче ее соперницей станет представительница Франции Ксения Ефремома, третья сеяная, победившая россиянку Раду Золотареву — 6:0, 4:6, 6:4.

Тупицина сейчас занимает 1151-е место в рейтинге WTA и 92-ю строчку в юниорском рейтинге. Она впервые выступает на юниорском Australian Open, на турнирах «Большого шлема» россиянка ранее не проходила дальше первого круга.

16-летняя Ефремова родилась в Москве, за Францию она выступает с 2023 года.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Екатерина Тупицына
