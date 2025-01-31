Глава UFC Уайт назвал идиотом выступившего в защиту Гитлера бойца

Американский боец UFC Брайс Митчелл в первом выпуске своего подкаста «ArkanSanity» назвал Гитлера «хорошим парнем, основываясь на собственных исследованиях». Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Митчелл не будет наказан за эти слова

Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал бойца промошуена Брайса Митчелла за слова в защиту Адольфа Гитлера. Уайта цитирует The Athletic.

«Я слышал много глупой, невежественной чуши в свое время, но эта, вероятно, худшая, — сказал Уайт журналистам в Саудовской Аравии. — Гитлер был одним из самых отвратительных и злых людей, когда-либо ходивших по земле. И любой, кто пытается занять противоположную позицию, является идиотом».

Митчелл, выступая в первом выпуске своего подкаста «ArkanSanity», назвал Гитлера «хорошим парнем». «Я действительно думаю, что до того, как Гитлер подсел на метамфетамин, он был парнем, с которым можно было пойти на рыбалку, — сказал Митчелл. — Он сражался за свою страну».

Митчелл сделал ряд антисемитских высказываний и усомнился в реальности Холокоста.

Уайт отметил, что Митчелл не подвергнется дисциплинарным мерам со стороны UFC, сославшись на свободу слова. «В этом и заключается прелесть этого бизнеса (UFC): все вы, кто ненавидит Брайса Митчелла, можете в режиме реального времени увидеть, как ему надерут задницу», — добавил Уайт.

Митчелл не раз оказался в центре внимания из-за скандальных комментариев. Ранее он утверждал, что Земля плоская и выступал против ремней безопасности.

UFC редко наказывает бойцов за высказывания. В последний раз подобное произошло в 2011 году. Мигель Торрес был временно отстранен за «неподобающий твит» с шуткой про изнасилования.

На счету 30-летнего Митчела в UFC 8 побед и 2 поражения, всего в ММА 17 побед и 2 поражения. Занимает 13-е место рейтинга UFC в полулёгком весе.

27 января исполнилось 80 лет со дня освобождения войсками Красной армии лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). Около 1,4 млн человек, в том числе около 1,1 млн евреев, умерли в нем в 1941–1945 годах. В общей сложности погибло 6 млн евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979-м его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.