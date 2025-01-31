Глава UFC Уайт назвал идиотом выступившего в защиту Гитлера бойца
Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал бойца промошуена Брайса Митчелла за слова в защиту Адольфа Гитлера. Уайта цитирует The Athletic.
«Я слышал много глупой, невежественной чуши в свое время, но эта, вероятно, худшая, — сказал Уайт журналистам в Саудовской Аравии. — Гитлер был одним из самых отвратительных и злых людей, когда-либо ходивших по земле. И любой, кто пытается занять противоположную позицию, является идиотом».
Митчелл, выступая в первом выпуске своего подкаста «ArkanSanity», назвал Гитлера «хорошим парнем». «Я действительно думаю, что до того, как Гитлер подсел на метамфетамин, он был парнем, с которым можно было пойти на рыбалку, — сказал Митчелл. — Он сражался за свою страну».
Митчелл сделал ряд антисемитских высказываний и усомнился в реальности Холокоста.
Уайт отметил, что Митчелл не подвергнется дисциплинарным мерам со стороны UFC, сославшись на свободу слова. «В этом и заключается прелесть этого бизнеса (UFC): все вы, кто ненавидит Брайса Митчелла, можете в режиме реального времени увидеть, как ему надерут задницу», — добавил Уайт.
Митчелл не раз оказался в центре внимания из-за скандальных комментариев. Ранее он утверждал, что Земля плоская и выступал против ремней безопасности.
UFC редко наказывает бойцов за высказывания. В последний раз подобное произошло в 2011 году. Мигель Торрес был временно отстранен за «неподобающий твит» с шуткой про изнасилования.
На счету 30-летнего Митчела в UFC 8 побед и 2 поражения, всего в ММА 17 побед и 2 поражения. Занимает 13-е место рейтинга UFC в полулёгком весе.
27 января исполнилось 80 лет со дня освобождения войсками Красной армии лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). Около 1,4 млн человек, в том числе около 1,1 млн евреев, умерли в нем в 1941–1945 годах. В общей сложности погибло 6 млн евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979-м его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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