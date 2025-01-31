Стали известны результаты жеребьевки стыков в плей-офф Лиги Европы

ПАОК, где выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграет с румынским клубом «Стяуа», «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна встретится с датским «Мидтьюлланном»

Фото: Julian Finney / Getty Images

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Ференцварош» (Венгрия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);

«Твенте» (Нидерланды) — «Будё-Глимт» (Норвегия);

«Юнион» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды);

АЗ (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция);

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Реал Сосьедад» (Испания);

ПАОК (Греция) — «Стяуа» (Румыния);

«Фенербахче» (Турция) — «Андерлехт» (Бельгия);

«Порту» (Португалия) — «Рома» (Италия).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

Напрямую в 1/8 финала вышли «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Лион» (Франция), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).

Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 6 марта, а ответные матчи запланированы на 13 марта.

В составе ПАОКа играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, в «Реал Сосьедад» выступает Арсен Захарян.