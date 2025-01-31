Стали известны результаты жеребьевки стыков в плей-офф Лиги Европы
Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Ференцварош» (Венгрия) — «Виктория Пльзень» (Чехия);
- «Твенте» (Нидерланды) — «Будё-Глимт» (Норвегия);
- «Юнион» (Бельгия) — «Аякс» (Нидерланды);
- АЗ (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция);
- «Мидтьюлланн» (Дания) — «Реал Сосьедад» (Испания);
- ПАОК (Греция) — «Стяуа» (Румыния);
- «Фенербахче» (Турция) — «Андерлехт» (Бельгия);
- «Порту» (Португалия) — «Рома» (Италия).
По итогам общего этапа Лиги чемпионов восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.
Напрямую в 1/8 финала вышли «Лацио» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Лион» (Франция), «Олимпиакос» (Греция) и «Рейнджерс» (Шотландия).
Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 6 марта, а ответные матчи запланированы на 13 марта.
В составе ПАОКа играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, в «Реал Сосьедад» выступает Арсен Захарян.
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