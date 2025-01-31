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Спорт ,  
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Испанский тренер «Рубина» не приехал на сборы команды в Турцию

Испанский тренер «Рубина» Хавьер Солес не приехал на сборы команды в Турцию
В казанском клубе сообщили, что «находятся в диалоге» с Хавьером Солесом, тренером по физической подготовке. «БИЗНЕС Online» пишет, что испанец выразил недовольство невыплатой бонусов за один из сезонов

Испанец Хавьер Солес, тренер «Рубин» по физической подготовке, не прибыл на сбор команды в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

«На данный момент Хавьер действительно не находится с командой на сборах. Но клуб с ним в диалоге, он находится на связи. Как только будет информация о его будущем, мы доведем ее на наших ресурсах», — сообщили в «Рубине».

«БИЗНЕС Online» пишет, что Солес выразил недовольство невыплатой бонусов за один из сезонов, поэтому отказался приехать на сборы в Белек.

Солес работает в России еще с 2009 года, когда вошел в тренерский штаб Микаэля Лаудрупа в московском «Спартаке». В 2018 году испанец перешел в «Рубин», который тогда тренировал Курбан Бердыев.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков в 18 встречах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Рубин Казань


 

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