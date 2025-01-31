Испанский тренер «Рубина» не приехал на сборы команды в Турцию
Испанец Хавьер Солес, тренер «Рубин» по физической подготовке, не прибыл на сбор команды в Турции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.
«На данный момент Хавьер действительно не находится с командой на сборах. Но клуб с ним в диалоге, он находится на связи. Как только будет информация о его будущем, мы доведем ее на наших ресурсах», — сообщили в «Рубине».
«БИЗНЕС Online» пишет, что Солес выразил недовольство невыплатой бонусов за один из сезонов, поэтому отказался приехать на сборы в Белек.
Солес работает в России еще с 2009 года, когда вошел в тренерский штаб Микаэля Лаудрупа в московском «Спартаке». В 2018 году испанец перешел в «Рубин», который тогда тренировал Курбан Бердыев.
«Рубин» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков в 18 встречах.
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