Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Определились участники плей-офф Лиги Европы после восьмого тура групповой стадии.
Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.
В Лиге Европы завершился общий этап, по итогам которого определились все 24 команды, продолжившие борьбу в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне формат соревнования изменился — в групповом этапе выступали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей с разными соперниками.
Кто вышел в 1/8 финала
Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд общего зачета:
- «Лацио» (Италия) — 19 очков
- «Атлетик» (Испания) — 19
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 18
- «Тоттенхэм» (Англия) — 17
- «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — 16
- «Лион» (Франция) — 15
- «Олимпиакос» (Греция) — 15
- «Рейнджерс» (Шотландия) — 14
Команды раунда плей-офф (1/16 финала)
Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительный стыковой раунд за выход в 1/8 финала. Среди них:
- «Буде-Глимт» (Норвегия) — 14 очков
- «Андерлехт» (Бельгия) — 14
- ФКСБ (Румыния) — 14
- «Аякс» (Нидерланды) — 13
- «Реал Сосьедад» (Испания) — 13
- «Галатасарай» (Турция) — 13
- «Рома» (Италия) — 12
- «Виктория Пльзень» (Чехия) — 12
- «Ференцварош» (Венгрия) — 12
- «Порту» (Португалия) — 11
- «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 11
- «Мидтьюлланн» (Дания) — 11
- «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — 11
- ПАОК (Греция) — 10
- «Твенте» (Нидерланды) — 10
- «Фенербахче» (Турция) — 10
Когда жеребьевка и матчи плей-офф
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 6 марта, а ответные матчи запланированы на 13 марта.
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