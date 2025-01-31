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Спорт ,  
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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде
Фото: Clive Rose / Getty Images
Фото: Clive Rose / Getty Images

Определились участники плей-офф Лиги Европы после восьмого тура групповой стадии.

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

В Лиге Европы завершился общий этап, по итогам которого определились все 24 команды, продолжившие борьбу в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне формат соревнования изменился — в групповом этапе выступали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей с разными соперниками.

Кто вышел в 1/8 финала

Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд общего зачета:

  • «Лацио» (Италия) — 19 очков
  • «Атлетик» (Испания) — 19
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 18
  • «Тоттенхэм» (Англия) — 17
  • «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — 16
  • «Лион» (Франция) — 15
  • «Олимпиакос» (Греция) — 15
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — 14

Команды раунда плей-офф (1/16 финала)

Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительный стыковой раунд за выход в 1/8 финала. Среди них:

  • «Буде-Глимт» (Норвегия) — 14 очков
  • «Андерлехт» (Бельгия) — 14
  • ФКСБ (Румыния) — 14
  • «Аякс» (Нидерланды) — 13
  • «Реал Сосьедад» (Испания) — 13
  • «Галатасарай» (Турция) — 13
  • «Рома» (Италия) — 12
  • «Виктория Пльзень» (Чехия) — 12
  • «Ференцварош» (Венгрия) — 12
  • «Порту» (Португалия) — 11
  • «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 11
  • «Мидтьюлланн» (Дания) — 11
  • «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — 11
  • ПАОК (Греция) — 10
  • «Твенте» (Нидерланды) — 10
  • «Фенербахче» (Турция) — 10

Когда жеребьевка и матчи плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 6 марта, а ответные матчи запланированы на 13 марта.

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