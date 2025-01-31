Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде

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Определились участники плей-офф Лиги Европы после восьмого тура групповой стадии.

Восемь лучших клубов по итогам общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде.

В Лиге Европы завершился общий этап, по итогам которого определились все 24 команды, продолжившие борьбу в плей-офф турнира. В нынешнем сезоне формат соревнования изменился — в групповом этапе выступали 36 команд, каждая из которых провела по восемь матчей с разными соперниками.

Кто вышел в 1/8 финала

Прямые путевки в 1/8 финала получили восемь лучших команд общего зачета:

«Лацио» (Италия) — 19 очков

«Атлетик» (Испания) — 19

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 18

«Тоттенхэм» (Англия) — 17

«Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — 16

«Лион» (Франция) — 15

«Олимпиакос» (Греция) — 15

«Рейнджерс» (Шотландия) — 14

Команды раунда плей-офф (1/16 финала)

Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют дополнительный стыковой раунд за выход в 1/8 финала. Среди них:

«Буде-Глимт» (Норвегия) — 14 очков

«Андерлехт» (Бельгия) — 14

ФКСБ (Румыния) — 14

«Аякс» (Нидерланды) — 13

«Реал Сосьедад» (Испания) — 13

«Галатасарай» (Турция) — 13

«Рома» (Италия) — 12

«Виктория Пльзень» (Чехия) — 12

«Ференцварош» (Венгрия) — 12

«Порту» (Португалия) — 11

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 11

«Мидтьюлланн» (Дания) — 11

«Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — 11

ПАОК (Греция) — 10

«Твенте» (Нидерланды) — 10

«Фенербахче» (Турция) — 10

Когда жеребьевка и матчи плей-офф

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Игры 1/8 финала начнутся 6 марта, а ответные матчи запланированы на 13 марта.