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РФС назвал дату и место проведения товарищеского матча со сборной Сербии

Товарищеский матч сборных России и Сербии пройдет 21 марта в Москве на «Динамо»
Встреча состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Сербии станет первым европейским соперником команды Валерия Карпина после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Товарищеский матч между сборным России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале российской футбольной национальной команды.

Время начала игры не уточняется.

В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.

В декабре, на следующий день после объявления о матче Россия — Сербия, Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА не допустить проведения встречи. Но этого не произошло.

Президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что не видит проблемы в товарищеской встрече между сборными России и Сербии, поскольку «молодые люди просто хотят сыграть в футбол».

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды эта игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.

В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде команду Кубы со счетом 8:0.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Сербия
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