РФС назвал дату и место проведения товарищеского матча со сборной Сербии
Товарищеский матч между сборным России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале российской футбольной национальной команды.
Время начала игры не уточняется.
В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.
В декабре, на следующий день после объявления о матче Россия — Сербия, Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА не допустить проведения встречи. Но этого не произошло.
Президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что не видит проблемы в товарищеской встрече между сборными России и Сербии, поскольку «молодые люди просто хотят сыграть в футбол».
Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды эта игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.
В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде команду Кубы со счетом 8:0.
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