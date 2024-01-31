РФС назвал дату и место проведения товарищеского матча со сборной Сербии

Товарищеский матч сборных России и Сербии пройдет 21 марта в Москве на «Динамо»

Встреча состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Сербии станет первым европейским соперником команды Валерия Карпина после отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Товарищеский матч между сборным России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Об этом сообщается в телеграм-канале российской футбольной национальной команды.

Время начала игры не уточняется.

В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.

В декабре, на следующий день после объявления о матче Россия — Сербия, Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА не допустить проведения встречи. Но этого не произошло.

Президент УЕФА Александер Чеферин говорил, что не видит проблемы в товарищеской встрече между сборными России и Сербии, поскольку «молодые люди просто хотят сыграть в футбол».

Сборная России сейчас отстранена от турниров ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды эта игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.

В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде команду Кубы со счетом 8:0.