В Канаде хоккеист серьезно травмировал вратаря, проведя удушающий захват

В Канаде хоккеист «задушил» вратаря во время матча и нанес ему серьезную травму

Инцидент произошел во время матча в Тихоокеанской юношеской хоккейной лиге. 19-летний защитник Итан Гришин, один из самых грубых игроков PJHL, в результате своего удушающего приема нанес голкиперу Эвану Полу серьезную травму

Фото: Alex Grimm / Bongarts / Getty Images

Клуб «Ричмонд Сокайз» отстранил на неопределенный срок защитника Итана Гришина, который нанес травму голкиперу «Норт-Ванкувер Вульф Пак» Эвану Полу во время матча канадской Тихоокеанской юношеской хоккейной лиги (PJHL). Об этом сообщает The Province.

Инцидент произошел 25 января. В третьем периоде между игроками обеих команд началась драка, в том числе схватились Гришин и Пол. Защитник взял голкипера в удушающий захват и долго не отпускал. Когда судье удалось разнять хоккеистов, Пол без движения упал на лед.

Гришин был удален до конца игры. Позднее «Норт-Ванкувер» сообщил в соцсети Х, что Пол получил серьезную травму и сейчас восстанавливается дома.

Президент «Ричмонда» Дуг Патерсон сообщил, что Гришин отстранен на неопределенный срок до слушаний в PJHL, которые должны состояться в ближайшее время.

Ранее в нынешнем сезоне 19-летнего Гришина уже два раза дисквалифицировали за грубость, он пропустил 13 матчей. Всего он провел 25 игр и набрал 19 (5+14) очков. Гришин занимает второе место в PJHL с 147 штрафными минутами.