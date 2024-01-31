В Канаде хоккеист серьезно травмировал вратаря, проведя удушающий захват
Клуб «Ричмонд Сокайз» отстранил на неопределенный срок защитника Итана Гришина, который нанес травму голкиперу «Норт-Ванкувер Вульф Пак» Эвану Полу во время матча канадской Тихоокеанской юношеской хоккейной лиги (PJHL). Об этом сообщает The Province.
Инцидент произошел 25 января. В третьем периоде между игроками обеих команд началась драка, в том числе схватились Гришин и Пол. Защитник взял голкипера в удушающий захват и долго не отпускал. Когда судье удалось разнять хоккеистов, Пол без движения упал на лед.
Гришин был удален до конца игры. Позднее «Норт-Ванкувер» сообщил в соцсети Х, что Пол получил серьезную травму и сейчас восстанавливается дома.
Президент «Ричмонда» Дуг Патерсон сообщил, что Гришин отстранен на неопределенный срок до слушаний в PJHL, которые должны состояться в ближайшее время.
Ранее в нынешнем сезоне 19-летнего Гришина уже два раза дисквалифицировали за грубость, он пропустил 13 матчей. Всего он провел 25 игр и набрал 19 (5+14) очков. Гришин занимает второе место в PJHL с 147 штрафными минутами.
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