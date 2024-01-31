Лучший российский новичок сезона забросил победную шайбу в матче НХЛ

Россиянин Воронков забросил победную шайбу в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил единственную и победную шайбу в игре против «Сент-Луиса». На счету 23-летнего нападающего уже 12 голов в дебютном сезоне

Дмитрий Воронков (Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters)

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Единственную шайбу забросил российский форвард Дмитрий Воронков (45-я минута).

Латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 21 бросок и сделал свой первый шатаут в сезоне. Он был признан первой звездой матча, Воронков — второй.

На счету 23-летнего Воронкова, который проводит дебютный сезон в НХЛ, 25 (12+13) очков в 44 матчах. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров среди новичков, лидирует Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс» — 33 (15+18) очка.

«Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 50 матчах. В следующем матче он примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» 11 февраля.