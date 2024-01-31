Лучший российский новичок сезона забросил победную шайбу в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Единственную шайбу забросил российский форвард Дмитрий Воронков (45-я минута).
Латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 21 бросок и сделал свой первый шатаут в сезоне. Он был признан первой звездой матча, Воронков — второй.
На счету 23-летнего Воронкова, который проводит дебютный сезон в НХЛ, 25 (12+13) очков в 44 матчах. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров среди новичков, лидирует Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс» — 33 (15+18) очка.
«Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 50 матчах. В следующем матче он примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» 11 февраля.
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