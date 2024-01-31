 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучший российский новичок сезона забросил победную шайбу в матче НХЛ

Россиянин Воронков забросил победную шайбу в матче НХЛ против «Сент-Луиса»
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил единственную и победную шайбу в игре против «Сент-Луиса». На счету 23-летнего нападающего уже 12 голов в дебютном сезоне
Дмитрий Воронков
Дмитрий Воронков (Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters)

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Единственную шайбу забросил российский форвард Дмитрий Воронков (45-я минута).

Латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 21 бросок и сделал свой первый шатаут в сезоне. Он был признан первой звездой матча, Воронков — второй.

На счету 23-летнего Воронкова, который проводит дебютный сезон в НХЛ, 25 (12+13) очков в 44 матчах. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров среди новичков, лидирует Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс» — 33 (15+18) очка.

«Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 50 матчах. В следующем матче он примет «Тампа-Бэй Лайтнинг» 11 февраля.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков
Материалы по теме
Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
Спорт
Овечкин прервал восьмиматчевую серию без голов в НХЛ
Спорт
Россиянин забросил шайбу в овертайме и вошел в число звезд дня в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном Инвестиции, 10:23
Четырем игрокам НХЛ предъявили обвинения в изнасиловании Спорт, 10:20
Жители Петербурга услышали взрыв ночью Политика, 10:16
Лучший российский новичок сезона забросил победную шайбу в матче НХЛ Спорт, 10:16
Индекс Мосбиржи впервые с 15 января поднялся выше 3200 пунктов Инвестиции, 10:14
Решение суда поставило под угрозу первое место Маска в списке Forbes Бизнес, 10:09
Акции Tesla упали после решения суда отменить бонус для Маска на $56 млрд Инвестиции, 10:08
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
С какими бьюти-процедурами совместим радиочастотный лифтинг РБК и Вирсавия, 10:02
Компании перестали повышать зарплаты. Кому они отдадут ваши деньги Pro, 10:01
Разработчики софта предложили изменить меры поддержки по модели автопрома Технологии и медиа, 10:00
МИД назвал чудовищными слова Борреля о «соблазне примирения» с Россией Политика, 09:57
Появится ли у Boeing и Airbus электрический конкурент — Fast Company Pro, 09:50
ФАС проверит комиссии для застройщиков из-за новых условий по ипотеке Финансы, 09:49
Чем запомнилась карьера Камилы Валиевой Спорт, 09:38