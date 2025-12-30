Звезда НБА Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена

Сербский центровой «Денвера» травмировал левое колено в игре с «Майами»

Никола Йокич (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы левого колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба НБА.

Отмечается, что через четыре недели врачи «Денвера» снова оценят состояние 30-летнего баскетболиста.

Йокич получил эту травму в матче регулярного чемпионата против «Майами Хит» (123:147), который прошел в ночь на 30 декабря.

В нынешнем сезоне Йокич в среднем набирает 29,6 очка, делает 12,2 подбора и отдает 11 результативных передач за игру.

Йокич является чемпионом НБА 2023 года, три раза он признавался самым ценным игроком сезона в лиге (2021, 2022, 2024).