Звезда НБА Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена
Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы левого колена. Об этом сообщила пресс-служба клуба НБА.
Отмечается, что через четыре недели врачи «Денвера» снова оценят состояние 30-летнего баскетболиста.
Йокич получил эту травму в матче регулярного чемпионата против «Майами Хит» (123:147), который прошел в ночь на 30 декабря.
В нынешнем сезоне Йокич в среднем набирает 29,6 очка, делает 12,2 подбора и отдает 11 результативных передач за игру.
Йокич является чемпионом НБА 2023 года, три раза он признавался самым ценным игроком сезона в лиге (2021, 2022, 2024).
