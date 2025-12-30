ЦСКА второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1

Джордан Уил («Динамо») и Кирилл Долженков (ЦСКА) (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Московский ЦСКА переиграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счетом 5:1 в пользу армейцев.

Хозяева доминировали с первых минут. Уже в первом периоде они забросили две шайбы: Кирилл Долженков (девятая минута, в большинстве) и Прохор Полтапов (14). Во втором периоде Мак Холлоуэлл также поразил ворота в большинстве (24), а Тахир Мингачев (28) забросил четвертую шайбу. В третьем периоде у ЦСКА отличился Денис Гурьянов (58).

Единственную шайбу «Динамо» забросил Ансель Галимов (34).

Во втором периоде у ЦСКА был отменен гол после видеопросмотра, так как шайба попала в ворота после рикошета от линейного судьи.

У ЦСКА это вторая победа над «бело-голубыми» в пяти встречах в нынешнем сезоне.

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 47 очков в 42 матчах. «Динамо» с 52 очками в 41 встрече расположилось на четвертой строчке.