Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,56 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,46 x 4,6 2 7,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8,5 x 4 2 1,45 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 5,8 x 3,5 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

ЦСКА второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Джордан Уил (&laquo;Динамо&raquo;) и Кирилл Долженков (ЦСКА)
Джордан Уил («Динамо») и Кирилл Долженков (ЦСКА) (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Московский ЦСКА переиграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счетом 5:1 в пользу армейцев.

Хозяева доминировали с первых минут. Уже в первом периоде они забросили две шайбы: Кирилл Долженков (девятая минута, в большинстве) и Прохор Полтапов (14). Во втором периоде Мак Холлоуэлл также поразил ворота в большинстве (24), а Тахир Мингачев (28) забросил четвертую шайбу. В третьем периоде у ЦСКА отличился Денис Гурьянов (58).

Единственную шайбу «Динамо» забросил Ансель Галимов (34).

Во втором периоде у ЦСКА был отменен гол после видеопросмотра, так как шайба попала в ворота после рикошета от линейного судьи.

У ЦСКА это вторая победа над «бело-голубыми» в пяти встречах в нынешнем сезоне.

ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 47 очков в 42 матчах. «Динамо» с 52 очками в 41 встрече расположилось на четвертой строчке.

Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Динамо Москва ХК ЦСКА КХЛ
