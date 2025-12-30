 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям

«Ливерпуль» расстался с Аароном Бриггсом. Решение принято после того, как действующий чемпион АПЛ пропустил в нынешнем сезоне 12 мячей со стандартов, что является худшим показателем в лиге
ФК &quot;Ливерпуль&quot;
ФК "Ливерпуль" (Фото: Champions League / Twitter.com / Global Look Press)

Футбольный клуб «Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса. Об этом сообщает The Athletic.

Решение стало ответом на проблемы действующих чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) при игре на стандартах как в атаке, так и в обороне. Увольнение Бриггса, бывшего аналитика «Манчестер Сити», последовало после очередного пропущенного гола со стандарта в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне пропустил 12 голов со стандартных положений (без учета пенальти). Это худший показатель не только в АПЛ, но и во всех пяти ведущих европейских лигах.

«Ливерпуль» в среднем забивает 2,4 гола за 100 розыгрышей стандартных положений (один из худших показателей) и пропускает 8,2 гола, уступая по этому параметру «Ноттингем Форест».

Бриггс присоединился к штабу Арне Слота летом 2024 года как тренер по индивидуальному развитию, а на роль специалиста по стандартам его назначили спустя два месяца после неудачного поиска подходящего кандидата.

Первоначально клуб хотел видеть на этой позиции Этьена Рейнена, который работал со Слотом в «Фейенорде», но переход сорвался из-за проблем с рабочей визой.

«Ливерпуль» набрал 32 очка за 18 матчей и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ. Команда отстает на 10 очков от «Арсенала», который по итогам 18 туров занимает первое место с 42 очками.

Екатерина Халимовская
ФК Ливерпуль Футбол
