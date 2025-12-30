Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста года
Полузащитник Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщается в телеграм-канале «красно-белых».
Футболист присоединился к московскому клубу в июле 2024 года, после чего был арендован самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона 2024/25.
Вернувшись в расположение «Спартака» в текущем сезоне, 21-летний Дмитриев провел за команду 23 матча во всех турнирах. На его счету два гола и шесть результативных передач.
«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков после 18 сыгранных туров.
