Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,42 x 4,8 2 7,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,44 x 4,9 2 7,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 5,6 x 3,45 2 1,72 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста года

Болельщики «Спартака» признали Дмитриева лучшим молодым футболистом года
21-летний полузащитник Игорь Дмитриев победил в голосовании болельщиков. Среди других кандидатов были Даниил Денисов, Манфред Угальде, Никита Массалыга, Даниил Зорин, а также Кристину Петкус из женской команды
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Полузащитник Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщается в телеграм-канале «красно-белых».

Футболист присоединился к московскому клубу в июле 2024 года, после чего был арендован самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона 2024/25.

Вернувшись в расположение «Спартака» в текущем сезоне, 21-летний Дмитриев провел за команду 23 матча во всех турнирах. На его счету два гола и шесть результативных передач.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков после 18 сыгранных туров.

Екатерина Халимовская
ФК Спартак Москва Футбол
