Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого футболиста года

21-летний полузащитник Игорь Дмитриев победил в голосовании болельщиков. Среди других кандидатов были Даниил Денисов, Манфред Угальде, Никита Массалыга, Даниил Зорин, а также Кристину Петкус из женской команды

Игорь Дмитриев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Полузащитник Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщается в телеграм-канале «красно-белых».

Футболист присоединился к московскому клубу в июле 2024 года, после чего был арендован самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона 2024/25.

Вернувшись в расположение «Спартака» в текущем сезоне, 21-летний Дмитриев провел за команду 23 матча во всех турнирах. На его счету два гола и шесть результативных передач.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков после 18 сыгранных туров.