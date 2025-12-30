Лидер махачкалинского «Динамо» рассказал, что мог перейти в «Зенит»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад рассказал, что летом 2024 года мог перейти в петербургский «Зенит» или сербскую «Црвену звезду». Однако его предыдущий клуб не согласился на условия этих команд

Джавад Хоссейннеджад (Фото: официальный сайт махачкалинского «Динамо»)

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейнеджад (Джавад) в интервью «Спорт-Экспрессу» сообщил, что летом 2024 года у него были предложения от петербургского «Зенита» и белградской «Црвены звезды».

«В 2024 году у меня было предложение не только от «Зенита», но и от «Црвены звезды». Однако «Сепахан», мой предыдущий клуб, не был готов отпустить меня за ту сумму, которую предлагали «Зенит» и «Црвена». В «Динамо» же ее согласовали — и я счастлив, что нахожусь в этой команде», — сказал Джавад.

Игрок перешел в махачкалинское «Динамо» летом 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 22-летний иранец провел за команду 25 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» находится на 13-й строчке в таблице РПЛ. За 18 матчей команда одержала три победы, шесть раз сыграла вничью и потерпела девять поражений, заработав 15 очков.