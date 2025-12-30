Игравший на Олимпиаде канадец вернулся в «Салават Юлаев»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил двусторонний контракт до конца сезона с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом, сообщает пресс-служба КХЛ.
Хо-Сэнг уже выступал за уфимский клуб в сезоне 2022/23. За «Салават Юлаев» нападающий сыграл пять матчей и отметился одной результативной передачей.
Последние два сезона 29-летний хоккеист провел в лиге Восточного побережья (ECHL) — это третий уровень в североамериканском хоккее после НХЛ и АХЛ. Хо-Сэнг играл за команду «Флорида Эверблейдс». За шесть матчей в прошлом регулярном чемпионате нападающий отдал четыре голевые передачи.
Хо-Сэнг выступал за сборную Канады на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Нью-Йорк Айлендерс» выбрал форварда на драфте 2014 года в первом раунде под общим 28-м номером. В НХЛ он заиграть не сумел, за три сезона провел 53 матча и набрал 24 (7+17) очка.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции. После 40 встреч на счету команды 37 очков. Следующий матч уфимский клуб сыграет 30 декабря с минским «Динамо».
