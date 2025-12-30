 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,8 2 7,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 5,6 x 3,45 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения

Валерий Карпин подвел итоги года для национальной команды, назвав его лучшим с момента отстранения. Тренер отметил появление новых игроков, формирование костяка сборной и содержательные матчи
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итоги 2025 года, назвав его лучшим для команды после отстранения от международных турниров. В интервью «Матч ТВ» он отметил прогресс в игре, количество проверенных новичков и уровень соперников.

Карпин привел конкретные цифры: за пять сборов в текущем году дебютировали в национальной команде 11 футболистов. «Если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор. Кто-то закрепился <...> 2025 год дал хороший прирост», — сказал тренер.

«Не люблю оценивать по какой-то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025-й, наверное, был лучшим после отстранения. Со всех точек зрения», — добавил Карпин.

Говоря о лучших матчах года, тренер выделил товарищескую игру с Катаром (4:1). Наименее удачным тренер назвал матч с Иорданией (0:0).

На вопрос о «костяке» сборной Карпин ответил, что в течение года формируется группа из 20–22 игроков, которые регулярно вызываются. Он также подчеркнул, что в условиях отсутствия официальных матчей важно использовать время для просмотра максимального числа футболистов в разных сочетаниях.

Касаясь личных итогов года, Карпин разделил их на работу в сборной и в клубе (он возглавил «Динамо», но покинул его в ноябре. — РБК). «Если говорить про сборную, то доволен. Если про тренерские переживания с точки зрения клубной работы — нет», — резюмировал он.

В январе Карпин планирует лично посетить сборы клубов в Турции и ОАЭ, а также встретиться с рядом ведущих игроков, выступающих в Европе, включая Александра Головина и Матвея Сафонова.

За 2025 год команда Карпина провела десять товарищеских матчей, сыграв с Чили, Белоруссией, Замбией, Гренадой, Катаром, Ираном, Боливией, Нигерией, Иорданией и Перу. В этих встречах россияне одержали шесть побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение — от Чили (0:2) 15 ноября.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Валерий Карпин Футбол сборная России по футболу
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Материалы по теме
Карпин и Сафонов подвели итоги года за приготовлением оливье
Спорт
Помощник Карпина рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки
Спорт
Роналду признали лучшим футболистом года на Ближнем Востоке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36