Игравший в ЦСКА экс-звезда «Ювентуса» объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Барселоны» и московского ЦСКА Миралем Пьянич завершил профессиональную карьеру в возрасте 35 лет. Футболист заявил, что теперь сосредоточен на роли отца

Миралем Пьянич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Tuttosport.

«Я больше не буду играть. Я завершил карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не являюсь футболистом — я отец своего маленького сына, и он для меня в приоритете», — сказал Пьянич.

Карьера боснийского хавбека продолжалась 18 лет. Начав выступления во Франции за «Мец» и «Лион», он получил известность в итальянской «Роме», куда перешел в 2011 году. С 2016 по 2020 год Пьянич выступал за туринский «Ювентус». выиграв четыре чемпионских титула и дважды став обладателем Кубка Италии. Также он выступал за «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу» из ОАЭ.

Его последним клубом стал московский ЦСКА, в котором он играл в сезоне 2024/25 и завоевал Кубка России.

За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.