 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,8 2 7,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 5,6 x 3,45 2 1,7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Игравший в ЦСКА экс-звезда «Ювентуса» объявил о завершении карьеры

Миралем Пьянич завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Барселоны» и московского ЦСКА Миралем Пьянич завершил профессиональную карьеру в возрасте 35 лет. Футболист заявил, что теперь сосредоточен на роли отца
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Об этом сообщает Tuttosport.

«Я больше не буду играть. Я завершил карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не являюсь футболистом — я отец своего маленького сына, и он для меня в приоритете», — сказал Пьянич.

Карьера боснийского хавбека продолжалась 18 лет. Начав выступления во Франции за «Мец» и «Лион», он получил известность в итальянской «Роме», куда перешел в 2011 году. С 2016 по 2020 год Пьянич выступал за туринский «Ювентус». выиграв четыре чемпионских титула и дважды став обладателем Кубка Италии. Также он выступал за «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу» из ОАЭ.

Его последним клубом стал московский ЦСКА, в котором он играл в сезоне 2024/25 и завоевал Кубка России.

За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Миралем Пьянич ФК ЦСКА ФК Барселона Ювентус
Материалы по теме
ЦСКА продлил контракт с Обляковым
Спорт
Агент сообщил об интересе к 20-летнему футболисту ЦСКА за рубежом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36