Победитель Лиги Европы выбыл из строя из-за паралича лица

По предварительным данным, состояние аргентинского полузащитника мексиканского «Монтеррея» Лукаса Окампоса вызвано вирусными осложнениями

Лукас Окампос (Фото: AP / TASS)

Аргентинский полузащитник мексиканского футбольного клуба «Монтеррей» Лукас Окампос пропустит минимум неделю из-за паралича левой части лица, сообщает пресс-служба команды.

По информации клуба, причиной состояния, предположительно, стали вирусные осложнения. Футболисту назначен семидневный отдых, после которого он пройдет клиническое обследование. По его итогам будет определена готовность Окампоса к возвращению на тренировки.

В ноябре Окампос получил перелом запястья и травму лица в результате бытового несчастного случая, из-за чего пропустил решающие матчи плей-офф чемпионата Мексики (Апертура 2025).

31-летний футболист присоединился к «Монтеррею» в 2024 году. За свою карьеру он выступал за европейские клубы, включая «Севилью», с которой дважды выигрывал Лигу Европы. В текущем сезоне за мексиканскую команду он провел 15 матчей, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.