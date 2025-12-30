Карпов высоко оценил победу 12-летнего шахматиста над чемпионом мира
Победа над Гукешем Доммараджу, действующим чемпионом мира по классическим шахматам, — прекрасное достижение для 12-летнего россиянина Сергея Склокина. Об этом заявил «РИА Новости» 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.
«Победа над чемпионом мира Гукешем Доммараджу — это просто прекрасный результат для нашего молодого шахматиста Сергея Склокина. Думаю, что этот успех придаст ему хороший положительный импульс перед вторым днем чемпионата мира по блицу», — сказал Карпов.
Российский шахматист Склокин в 12 лет обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам из Индии Гукеша Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу. Партия завершилась на 80-м ходу.
После 13 туров Сколкин находится на 202-м месте (5 баллов) таблицы. На первом расположился индиец Арджун Эригайси (10), на втором — француз Максим Вашье-Лаграв (10), на третьем — американец Фабиано Каруана (10). Россиянин Даниил Дубов (9,5) занимает четвертое место, а норвежец Магнус Карлcен (9) находится на 11-й позиции.
Анатолию Карпову 74 года. Гроссмейстер впервые завоевал титул чемпиона мира в 1975 году и удерживал его десять лет, до 1985 года.
С 2011 года Карпов является депутатом Государственной думы.
Чемпионат мира по блицу проходит в формате открытого турнира по швейцарской системе и состоит из 19 туров. Cоревнования проходят с 29 по 30 декабря.
