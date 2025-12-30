 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Борнмут 1 1,55 x 4,3 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1 1,38 x 5 2 7,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Астон Вилла 1 1,45 x 4,9 2 7,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Экваториальная Гвинея Алжир 1 5,4 x 3,4 2 1,75 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Габон Кот-д'Ивуар 1 8 x 3,95 2 1,48 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мозамбик Камерун 1 6 x 3,55 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Карпов высоко оценил победу 12-летнего шахматиста над чемпионом мира

Карпов считает, что победа над Гукешем положительно повлияет на Склокина перед вторым днем чемпионата мира по блицу
Анатолий Карпов
Анатолий Карпов (Фото: Mathias Kniepeiss / Getty Images)

Победа над Гукешем Доммараджу, действующим чемпионом мира по классическим шахматам, — прекрасное достижение для 12-летнего россиянина Сергея Склокина. Об этом заявил «РИА Новости» 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

«Победа над чемпионом мира Гукешем Доммараджу — это просто прекрасный результат для нашего молодого шахматиста Сергея Склокина. Думаю, что этот успех придаст ему хороший положительный импульс перед вторым днем чемпионата мира по блицу», — сказал Карпов.

Российский шахматист Склокин в 12 лет обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам из Индии Гукеша Доммараджу в третьем туре чемпионата мира по блицу. Партия завершилась на 80-м ходу.

После 13 туров Сколкин находится на 202-м месте (5 баллов) таблицы. На первом расположился индиец Арджун Эригайси (10), на втором — француз Максим Вашье-Лаграв (10), на третьем — американец Фабиано Каруана (10). Россиянин Даниил Дубов (9,5) занимает четвертое место, а норвежец Магнус Карлcен (9) находится на 11-й позиции.

Анатолию Карпову 74 года. Гроссмейстер впервые завоевал титул чемпиона мира в 1975 году и удерживал его десять лет, до 1985 года.

С 2011 года Карпов является депутатом Государственной думы.

Чемпионат мира по блицу проходит в формате открытого турнира по швейцарской системе и состоит из 19 туров. Cоревнования проходят с 29 по 30 декабря.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Рената Утяева
шахматы Анатолий Карпов
Материалы по теме
12-летний россиянин обыграл чемпиона мира по шахматам на ЧМ по блицу
Спорт
Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Спорт
Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров Спорт, 13:14
Сколько заключенных помиловал Лукашенко в 2025 году. Инфографика Политика, 13:10
Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки» Общество, 13:08
Гиперлокальный супермаркет: какие новые форматы развивают ретейлеры Отрасли, 13:02
Как мошенники обманывали водителей в 2025 году. Самые нетривиальные схемы Авто, 13:01
Как подстраховаться директору, чтобы не получить претензию и увольнения Компании, 13:00
Российский рынок СИЗ по итогам 2025 года вырастет на 10% Компании, 13:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа Политика, 12:56
ФСБ сообщила о задержании в трех регионах еще одной группы белхороевцев Политика, 12:51
Как оптимизация инфраструктуры влияет на работу видеосервисов Отрасли, 12:43
Фигурист Галлямов грубо отреагировал на критику со стороны Губерниева Спорт, 12:40
Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина Политика, 12:40
СК передал в суд дело блогера Маркаряна о реабилитации нацизма Общество, 12:38
Первая стадия — энтузиазм. 5 шагов к полному выгоранию Образование, 12:38