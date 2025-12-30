Бывший футболист «Шинника» умер в 32 года
Бывший футболист «Шинника» Иван Зынин умер на 33-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба из Первой лиги.
Причины смерти Зынина не уточняются.
«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Ярославский футбол понес большую утрату», — говорится в сообщении.
На счету Зынина, который является воспитанником ярославской команды, три матча за «Шинник» в ФНЛ в сезоне 2014/15.
После завершения игровой карьеры он занимал пост тренера в академии «Шинника».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах