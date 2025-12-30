Бывший футболист «Шинника» умер в 32 года

Бывший футболист «Шинника» Иван Зынин умер в 32 года

Иван Зынин работал на посту тренера в академии «Шинника»

Иван Зынин (Фото: телеграм-канал ФК «Шинник»)

Бывший футболист «Шинника» Иван Зынин умер на 33-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба из Первой лиги.

Причины смерти Зынина не уточняются.

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Ярославский футбол понес большую утрату», — говорится в сообщении.

На счету Зынина, который является воспитанником ярославской команды, три матча за «Шинник» в ФНЛ в сезоне 2014/15.

После завершения игровой карьеры он занимал пост тренера в академии «Шинника».