Путин учредил президентскую стипендию за высокие спортивные результаты
Президент России Владимир Путин учредил стипендию за высокие спортивные результаты, которую смогут получать 4 тыс. человек, следует из указа на официальном портале правовой информации.
До 2250 стипендий будет выделено чемпионам Олимпиады, входившим в состав сборных России и СССР, победителям Игр-1992, призерам международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта (перечень определит Минспорт), тренерам и специалистам сборных.
По 375 квот выделено чемпионам-паралимпийцам и сурдлимпийцам, по 400 — призерам Олимпиад, а также Паралимпиад / Сурдлимпиад и их тренерам, еще 200 — призерам соревнований «Дружба-84».
Чемпионы Олимпиад и Паралимпиад смогут получать стипендию 60 тыс. руб., серебряные и бронзовые призеры — 42 тыс. и 32 тыс. руб. соответственно (без ограничения срока).
Другие стипендии будут назначаться на один год: чемпионам и призерам международных и всероссийских соревнований — от 25 до 57 тыс. руб., тренерам — от 25 до 60 тыс. руб., специалистам сборных — от 25 до 53 тыс. руб.
Размер стипендий будет индексироваться с учетом инфляции.
Выплата стипендий будет прекращаться в случае дисквалификации за допинг, аннулирования результата или санкций за договорные результаты.
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