Умер обладатель Кубка Америки и экс-футболист «Барселоны» Сотиль

Уго Сотиль скончался на 79-м году жизни. Он играл за «Барселону» в 1973–1977 годах и провел 62 матча в сборной Перу

Уго Сотиль (Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images)

Победитель Кубка Америки 1975 года в составе сборной Перу и чемпион Испании в сезоне 1973/74 с «Барселоной» Уго Сотиль умер в понедельник, 30 декабря, в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Сотиль был игроком «Барселоны» в 1973–1977 годах и помог ей выиграть первый чемпионский титул за 14 лет, но уже в следующем сезоне он уступил место в основе голландцу Йохану Нескенсу, а когда снова получил шанс играть в сезоне 1975/76, был уже не в той форме.

В 1977-м Сотиль вернулся на родину и дважды стал чемпионом с «Альянса Лима».

В сборной Перу Сотиль забил 18 мячей в 62 матчах.