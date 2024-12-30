«Сибирь» выиграла четвертый матч подряд в КХЛ
Новосибирская «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в Хабаровске «Амур» со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).
У новосибирцев дубль оформил Валентин Пьянов (8-я и 50-я минуты), по шайбе забросили Никита Коротков (9) и Алексей Яковлев (40).
У «Амура» отличились Александр Гальченюк (3), Игнат Коротких (21) и Сергей Лапин (22).
«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Амур», проигравший третий матч подряд, — последний.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов