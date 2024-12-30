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«Сибирь» выиграла четвертый матч подряд в КХЛ

Дубль Пьянова помог «Сибири» победить «Амур» в КХЛ
«Сибирь» одержала волевую победу в Хабаровске над «Амуром» со счетом 4:3. Две шайбы на счету Валентина Пьянова
Валентин Пьянов
Валентин Пьянов (Фото: Официальный сайт ХК «Сибирь»)

Новосибирская «Сибирь» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв в Хабаровске «Амур» со счетом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0).

У новосибирцев дубль оформил Валентин Пьянов (8-я и 50-я минуты), по шайбе забросили Никита Коротков (9) и Алексей Яковлев (40).

У «Амура» отличились Александр Гальченюк (3), Игнат Коротких (21) и Сергей Лапин (22).

«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Амур», проигравший третий матч подряд, — последний.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Амур ХК Сибирь
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