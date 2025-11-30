«Зенит» победил «Рубин»
Петербургский «Зенит» победил казанский «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вернулся на третье место в таблице.
Матч закончился со счетом 1:0, мяч забил Нино на 69-й минуте.
«Зенит» набрал 36 очков, он по дополнительным показателям уступает ЦСКА (36) и отстает от лидирующего «Краснодара» на один балл.
У «Рубина» 23 очка и седьмое место.
В 18-м туре «Зенит» 6 декабря примет тольяттинский «Акрон», а «Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом».
