Бывшая волейболистка и тренер «Уралочки» Галина Карполь умерла в 84 года
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер, бывший игрок и тренер «Уралочки» и супруга Николая Карполя Галина Карполь умерла в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба екатеринбургского волейбольного клуба.
Карполь (до замужества — Дуванова) играла за команду в 1966–1967 и 1969–1976 годах, еще 12 лет работала в клубе тренером дубля (1976–1989).
«Более 50 лет Галина Михайловна рука об руку шла с Николаем Васильевичем Карполем, поддерживая его во время работы с национальной сборной и успешно заменяя его на тренерском мостике «Уралочки», — отметили в клубе.
При ее участии «Уралочка» девять раз становилась чемпионом СССР, четыре раза — обладателем Кубка СССР, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов и обладателем Кубка обладателей кубков.
Николай Карполь в качестве тренера выиграл две Олимпиады (1980, 1988 годы), чемпионат мира (1990), семь чемпионатов Европы и 25 раз приводил «Уралочку» к победе в чемпионате страны (СССР/России).
