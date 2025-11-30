«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти
Московский «Локомотив» одержал гостевую победу над «Ростовом» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1.
Счет на третьей минуте открыл Дмитрий Баринов с передачи Алексея Батракова.
Хозяева ответили голом Ильи Вахании.
Победный мяч с пенальти забил Николай Комличенко, который с 2021 года до лета 2025-го играл в «Ростове». Он не праздновал гол в ворота бывшей команды.
Еще один гол гостей на 77-й минуте забил Жерзино Ньямси после розыгрыша углового.
В компенсированное время у хозяев Алексей Миронов не реализовал пенальти.
У «Ростова» три поражения в четырех последних матчах турнира, 18 очков и 10-е место в таблице. «Локомотив» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку вместо «Зенита», который свой матч тура проведет позднее.
В 18-м туре «Ростов» 6 декабря примет казанский «Рубин», а «Локомотив» 7 декабря встретится на выезде с «Сочи».
