Умер сыгравший за «Вест Хэм» рекордные 799 матчей Билли Бондс

Бывший футболист «Вест Хэма» Билли Бондс умер на 80-м году жизни. Он играл за команду 21 год и еще несколько лет был ее главным тренером

Билли Бондс в 2019 году (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Бывший игрок и тренер «Вест Хэма» Билли Бондс скончался в возрасте 79 лет 30 ноября, сообщила пресс-служба английского футбольного клуба.

Бондс провел больше всех матчей в истории клуба — 799 за 21 сезон (1967–1988 годы). Он выиграл с командой два Кубка Англии (1975, 1980 годы) и завершил карьеру в 41 год.

В 1990–1994 годах он был тренером команды.

Память Бондса почтят перед игрой с «Ливерпулем» позднее в воскресенье и 14 декабря перед домашним матчем с «Астон Виллой».