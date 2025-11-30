Умер сыгравший за «Вест Хэм» рекордные 799 матчей Билли Бондс
Бывший игрок и тренер «Вест Хэма» Билли Бондс скончался в возрасте 79 лет 30 ноября, сообщила пресс-служба английского футбольного клуба.
Бондс провел больше всех матчей в истории клуба — 799 за 21 сезон (1967–1988 годы). Он выиграл с командой два Кубка Англии (1975, 1980 годы) и завершил карьеру в 41 год.
В 1990–1994 годах он был тренером команды.
Память Бондса почтят перед игрой с «Ливерпулем» позднее в воскресенье и 14 декабря перед домашним матчем с «Астон Виллой».
